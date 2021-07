Scarlett Johansson ने Black Widow के निर्माताओं पर ठोका मुकदमा, 371 करोड़ के नुकसान का आरोप

Scarlett Johansson Sues Black Widow makers over OTT release, claims Rs 371cr loose: स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो (Black Widow) ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में जमकर रुपये कमाए हैं। फिल्म में जोहानसन ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जिसे देख फैंस ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए हैं। फिल्म को मिल रहे इतने शानदार रिस्पांस से जहां सभी खुश हैं, वहीं स्कारलेट जोहानसन (Scarlett Johansson) थोड़ी निराश हैं। उनकी निराशा की वजह फिल्म का थिएटर और ओटीटी पर एक साथ रिलीज होना है। स्कारलेट जोहानसन की निराशा का आलम यह है कि उन्होंने ब्लैक विडो के निर्माताओं को कोर्ट में घसीट लिया है। Also Read - Black Widow Box Office: Godzilla vs Kong की कमाई 6 दिनों में ही पार कर गई Scarlett Johansson की फिल्म, देखें आंकड़े

क्या है पूरा मामला:

स्कारलेट जोहानसन (Scarlett Johansson) के अनुसार ब्लैक विडो को पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था और उसके कुछ समय के बाद इसे ओटीटी पर पेश किया जाता लेकिन मेकर्स ने फिल्म को एक साथ थिएटर और ओटीटी पर रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से फिल्म की कमाई पर बुरा असर पड़ा। अगर फिल्म ओटीटी पर थोड़े समय बाद रिलीज होती तो इसे थिएटर में कमाई करने के लिए कुछ और दिन मिल जाते।

कितने करोड़ के घाटे का अंदाजा?

स्कारलेट जोहानसन ने दावा किया है कि ओटीटी पर जल्दी रिलीज होने की वजह से ब्लैक विडो को लगभग 371 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अगर फिल्म को पूर्व प्लानिंग के मुताबिक रिलीज किया जाता तो इसकी कमाई कुछ और ही होती।

स्कारलेट जोहानसन को फिल्म की कमाई से क्यों पड़ रहा है फर्क

अगर आप सोच रहे हैं कि स्कारलेट जोहानसन को फिल्म ब्लैक विडो की कमाई से फर्क क्यों पड़ रहा है तो हम बता दें कि उनकी फीस का फैसला ब्लैक विडो की थिएट्रिकल कमाई के आधार पर ही होना था। ओटीटी पर जल्दी रिलीज से मेकर्स ने अच्छे रुपये बना लिए हैं लेकिन इसकी वजह से स्कारलेट जोहानसन को बड़ा घाटा हो गया है। अगर फिल्म थिएटर में 371 करोड़ रुपये की ज्यादा कमाई करती तो स्कारलेट जोहानसन को मिलने वाली फीस में भी इजाफा होता लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जिसके चलते स्कारलेट जोहानसन फिल्म ब्लैक विडो के निर्माताओं से नाराज हैं।