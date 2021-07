Loki Finale Episode में मिलेगा Spider-Man: No Way Home का इंतजार कर रहे दर्शकों को खास सरप्राइज!!

Spider-Man: No Way Home Teaser will be attached with Loki Finale: स्पाइडरमैन- नो वे होम को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है लेकिन मेकर्स ने इस फिल्म से जुड़ी कोई जानकारी फैंस के साथ शेयर नहीं की है। मेकर्स ने तो फिल्म का टाइटल तक काफी लम्बे समय तक सीक्रेट रखा था। फिल्म के मेकर्स चाहते हैं कि मार्वल यूनिवर्स की इस फिल्म का प्लॉट रिलीज के वक्त तक दर्शकों को पता न चले ताकि थिएटर मे बम्पर कमाई हो। मेकर्स हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इससे जुड़ी कोई जानकारी सामने न आए लेकिन फैंस कहीं न कहीं से स्पाइडरमैन- नो वे होम के बारे में कुछ न कुछ गॉसिप निकाल ही लाते हैं। Also Read - Loki ने तोड़े OTT के सारे रिकॉर्ड, एक ही झटके में पिलाया सभी सुपरहीरोज को पानी

कुछ दिनों पहले ही फिल्म का लोगो और कुछ बिहाइन्ड द सीन्स वायरल हुए थे, जिसके बाद से ही इसकी रिलीज डेट को लेकर कई थ्योरीज सामने आ रही हैं। हालांकि अब इन थ्योरीज पर विराम लग गया है क्योंकि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक इनसाइडर ने जानकारी दी है कि स्पाईडमैन- नो वे होम का टीजर लोकी फिनाले एपिसोड (Loki Finale) के साथ रिलीज हो सकता है।

सूत्र ने इंटरनेट पर ट्वीट करके जानकारी दी है, ‘स्पाइडरमैन- नो वे होम (Spider-Man: No Way Home) का टीजर जल्द ही दर्शकों के सामने होगा। मेरे सूत्रों ने टीजर की रिलीज डेट की जानकारी नहीं दी है लेकिन इतना तय है कि यह ब्लैक विडो या फिर लोकी फिनाले एपिसोड के साथ दर्शकों के सामने होगा। आधिकारिक कन्फर्मेशन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।’ Also Read - Loki First Review: Tom Hiddleston से नजरें हटाना मुश्किल

अगर बात लोकी की करें तो हॉटस्टार की यह सीरीज दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो चुकी है। लोकी का किरदार दर्शकों को हमेशा से ही पसंद था और इस किरदार पर आधारित सीरीज ने दुनियाभर में तहलका मचा दिया है। सीरीज का फिनाले एपिसोड इस हफ्ते रिलीज होगा, जिसको लेकर इंटरनेट पर अभी से उत्साह देखा जा सकता है।