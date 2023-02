The Marvels Release Date: 'द मार्वल्स' की नई रिलीज डेट आउट, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म The Marvels Gets New Release Date : हॉलीवुड फिल्म 'द मार्वेल्स' की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। अब ये फिल्म लोगों का थोड़ा इंतजार और बढ़ाएगी। हालांकि, फिल्म 'द मार्वेल्स' साल 2023 में ही रिलीज होगी।