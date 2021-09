Michael K. Williams Dies: सोमवार का दिन दुनियाभर के सिनेमाप्रेमियों के लिए बुरी खबर लेकर आया। 6 सितंबर को हॉलीवुड के जाने माने एक्टर माइकल के. विलियम्स (Michael K. Williams) का निधन हो गया। उनकी डेड बॉडी न्यूयॉर्क स्थित अपार्टमेंट में मिली। माइकल 54 साल के थे। सोमवार को पुलिस ने न्यूयॉर्क के फ्लैटबुश ब्रूकलिन पेंटहाउस अपार्टमेंट से उनका शव बरामद किया है। उनके निधन के बारे में न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने जानकारी दी। फिलहाल उनकी मौत का कारण पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने उनकी मौत के मामले की जांच शुरू कर दी है। Also Read - Tom Cruise को हुआ लाखों रुपये का नुकसान, कार के साथ महंगा सामान ले रफूचक्कर हुए चोर

पुलिस के पास इस घटना की जानकारी मिलते ही एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। अपार्टमेंट की स्थिति देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया है कि माइकल का निधन ड्रग्स के ओवरडोज से हुआ है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस घटना के बारे में किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है। एक्टर की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। माइकल अमेरिकन क्राइम ड्रामा टीवी शो 'द वायर' (The Wire) के लिए काफी मशहूर थे। इस शो में माइकल के किरदार का नाम उमर लिटिल (Omar Little) था। इस शो में माइकल ने एक ऐसे क्रिमिनल की भूमिका निभाई है जिसके खुद के कई नैतिक कानून थे।

माइकल की मौत की खबर से पूरा हॉलीवुड जगत गहरे सदमे में है। द वायर के अलावा भी माइकल कई फिल्मों और शोज का हिस्सा रहे।माइकल ने 'बोर्डवॉक एंपायर', 'लवक्राफ्ट कंट्री' जैसे टीवी शोज और '12 इयर्स ए स्लेव', 'असैसिन्स क्रीड', 'गोन बेबी गोन' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। सोशल मीडिया पर फैंस माइकल को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। टीम बॉलीवुड लाइफ की ओर से भी माइकल के. विलियम्स को श्रद्धांजलि और उनके परिवार को गहरी सांत्वनाएं।