चौथी शादी करने जा रहे Mission Impossible एक्टर Tom Cruise ? 'गर्लफ्रेंड' Hayley Atwell के साथ वायरल तस्वीर ने बढ़ाया फैंस का एक्साइटमेंट

बीते लंबे वक्त से हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज (Tom Cruise) के अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की को-स्टार हेली ऐटवेल (Hayley Atwell) संग रिश्ते की खबरें चल रही हैं। लोगों का मानना है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब इन दोनों की हालिया तस्वीर ने दोनों के रिश्ते को एक नई हवा दी है। दरअसल रविवार को टॉम क्रूज विंबलडन फाइनल देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उनके साथ हेली ऐटवेल भी रहीं। इस दौरान दोनों बातचीत करते देखे गए। कई बार दोनों एक-दूसरे के कान में कुछ ऐसा कहते देखे गए कि दोनों के चेहरे पर हंसी आ गई।

ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। तस्वीरें सामने आते ही दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों के साथ मिशन इम्पॉसिबल 7 की एक्ट्रेस पॉम क्लेमेंटिफ भी नजर आईं। तीनों एक वीडियो में बात करते और हंसते नजर आए। हेली ने इस तिकड़ी की एक शानदार तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। हेली ने लिखा, 'टॉम और पॉम स्ट्रॉबेरी और क्रीम।' ये तस्वीर भी जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। आप भी देखिए...

View this post on Instagram A post shared by Hayley Atwell (@wellhayley)

दोनों के बीच रिश्ते की खबरें बीते साल दिसंबर के महीने में आना शुरू हुई थीं। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों अपनी अगली फिल्म के सेट पर बेहद करीब आए और एक-दूसरे को पसंद करने लगे। बीते साल लगे लॉकडाउन ने दोनों को और करीब ला खड़ा किया। आपको बता दें कि टॉम पहले ही 3 शादियां कर चुके हैं और तीनों ही ज्यादा लंबी नहीं चलीं। सबसे पहले टॉम ने मिमी रोजर्स से शादी की और फिर उनके तलाक लेकर वे निकॉल किडमैन के साथ रिश्ते में बंधे। ये शादी 11 साल तक चली और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद टॉम ने केटी होम्स से शादी की। साल 2012 में टॉम ने केटी से भी तलाक ले लिया। बैट करें हेली की तो हेली ने 2 साल तक मशहूर मॉडल इवन जॉन्स को डेट किया है। हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए।