Sushmita Sen on Marriage With Lalit Modi: आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी (Lalit Modi) और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) ने कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर के सबको हैरान कर दिया था। सुष्मिता सेन और ललित मोदी की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जमकर ट्रोल किया गया था। सुष्मिता सेन को लोगों ने गोल्ड डिगर तक कह डाला था। इसको लेकर सुष्मिता सेन ने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया था। अब इन सब के बीच 'आर्या 3' फेम एक्ट्रेस सुष्मिता सेन का नया इंटरव्यू सामने आया है। इस इंटरव्यू में एक्ट्रेस ललित मोदी संग शादी करने को लेकर ये बात बोलती हुई नजर आईं। Also Read - Diwali Party: Sushmita Sen ने थामा एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल का हाथ, लोग बोले- 'बुढ़ापे का सहारा'

सुष्मिता सेन ने ललित मोदी संग शादी पर कही ये बात

सुष्मिता सेन आज अपना 48वां जन्मदिन सेेलिब्रेट कर रही हैं। इस मौके पर सुष्मिता सेन का एक इंटरव्यू सामने आया है। इस इंटरव्यू में सुष्मिता सेन अपने और ललित मोदी के रिश्ते को लेकर खुलकर बोलती हुई नजर आ रही हैं। सुष्मिता सेन ने मिड डे से इंटरव्यू के दौरान जब ललित मोदी को लेकर सवाल किया गया, तब एक्ट्रेस ने कहा वो लाइफ का एक 'फेज' था, उस समय मीम्स बड़े मजेदार आ रहे थे। इसके बाद सुष्मिता सेन से ललित मोदी संग शादी को लेकर सवाल किए गए। इसके जवाब में सुष्मिता सेन ने कहा कि 'मुझे अगर उनसे शादी करनी होती, तो मैं कर चुकी होती। मैं कोशिश नहीं करती, या तो करती हूं या नहीं करती।' इंटरव्यू में सुष्मिता सेन और भी कई सवालों के जवाब देती हुई नजर आईं। सुष्मिता सेन ने इस बयान के बाद ललित मोदी और एक्ट्रेस की शादी को लेकर बात करने वालों को करारा जवाब मिल गया है। Also Read - Sushmita Sen की जिंदगी में फिर वापस लौटे एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल? इस वायरल वीडियो में मिला हिंट

सुष्मिता सेन का रोहमन शॉल संग जुड़ता है नाम

सुष्मिता सेन का नाम काफी लंबे समय से रोहमन शॉल संग जुड़ता रहा है। रोहमन शॉल और सुष्मिता सेन कई इवेंट में साथ देखा जाता रहा है। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल की कई रोमांटिक फोटोज भी जमकर वायरल होती रहती हैं। लेकिन अभी तक रोहमन शॉल संग रिश्ते को लेकर सुष्मिता सेन ने कोई खुलासा नहीं किया है। सुष्मिता सेन के ललित मोदी पर दिए बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर के हमें जरूर बताएं।