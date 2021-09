After Sidharth Shukla's Death Asim Riaz Still Thinking About Him And Watching Their Videos: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को फैंस बहुत मिस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात कर रहा है। टीवी सितारे भी सिद्धार्थ शुक्ला के देहांत की खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। टीवी सितारे सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शोक मना रहे हैं। इन सितारों में एक नाम असीम रियाज (Asim Riaz) का भी है। असीम रियाज अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनका बड़ा भाई असीम रियाज (Asim Riaz) उनको छोड़कर जा चुका है। Also Read - Varun Dhawan और Alia Bhatt को भीड़ से बचाकर चलते थे Sidharth Shukla, वायरल हुआ Bigg Boss 13 का Video

सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनते ही असीम रियाज उनकी मां से मिलने पहुंचे थे। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के दौरान असीम रियाज बहुत मायूस नजर आए। यहां पर असीम काफी देर तक गुमसुम बैठे रहे। श्मशान घाट में असीम रियाज के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। असीम रियाज खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी बीच असीम रियाज की गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना ने इस बात का खुलासा किया है कि अब उनकी हालत कैसी है।

हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) ने कहा, असीम रियाज इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। असीम रियाज ने उस दिन सपने में सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था। वो अब भी सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सोच रहा है। वो लगातार अपने और सिद्धार्थ शुक्ला के वीडियोज देख रहा है। मैंने हमेशा सिद्धार्थ शुक्ला को इज्जत की नजरों से देखा है। Also Read - Sidharth Shukla की मौत पर WWE रेसलर और हॉलीवुड एक्टर John Cena ने दी श्रद्धांजलि, शेयर की फोटो

आगे हिमांशी खुराना ने बताया, हम सबने बिग बॉस के घर में अच्छा समय बिताया था। शो खत्म होने के बाद हम सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। ऐसे में बिग बॉस के बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हो सकी। जिंदगी बहुत अजीब है। तभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है। Also Read - Sidharth Shukla को 'खुदा हाफिज' बोलते हुए छलनी हुआ Asim Riaz का कलेजा, मुंह से निकला 'भाई'

देखें असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की तस्वीरें-

गौरतलब है कि कुछ देर पहले ही असीम रियाज ने सिद्धार्थ शुक्ला के लिए एक खास पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में असीम रियाज सिद्धार्थ शुक्ला को खुदा हाफिज कहते नजर आए। सिद्धार्थ शुक्ला की तस्वीर शेयर करते समय असीम रियाज बेहद इमोशनल हो गए थे।