Anupamaa स्टार Sudhanshu Pandey ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा 'वनराज के किरदार से अब....'

स्टार प्लस का टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) टीआरपी लिस्ट में हर बार बाजी मारता है। राजन शाही के इस सीरियल में रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) अनुपमा और वनराज का रोल प्ले करते हैं। सीरियल की कहानी और सभी किरदार इतने खूबसूरती से लिखे गए हैं कि दर्शक इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं। वैसे ये बात भी सच है कि टीवी पर ऐसी कहानी पहले भी दिखाई जा चुकी है लेकिन जो प्यार अनुपमा को मिल रहा है, वो शायद ही किसी को मिला है। एक्टर सुधांशु पांडे ने इंडिया फोरम को बताया है कि आखिर वो कौन सी एक्स फैक्टर है जिसके चलते ये शो नम्बर वन बन चुका है?

सुधांशु पांडे का कहना है, ‘शो या ऐसी फिल्में हमेशा पसंद की जाती हैं क्योंकि इनमें रिश्तों का खूब उतार-चढ़ाव देखा जाता है। लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि लव ट्रायंगल में क्या होने वाला है? दर्शकों का एक बड़ा तबका ऐसे शोज देखना पसंद करता है। ऐसे शोज बहुत चलते हैं क्योंकि हर एक किरदार के साथ दर्शक इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं।’

इस सीरियल की शुरुआत से ही लोग सुधांशु पांडे के किरदार से नफरत करते थे। वनराज अनुपमा (Anupama) को नीचा दिखाने की कोशिश में ही जुटा रहता था। ऐसे किरदार पर्दे पर निभान के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। इस मामले में सुधांशु पांडे का कहना है, 'भले ही लोग वनराज (Vanraj) के किरदार से नफरत करते हैं, वो उससे नफरत करना पसंद करते हैं, यही तो एक वजह है जिसके चलते लोग अनुपमा को इतना प्यार करते हैं। अब वो एक स्वतंत्र महिला है लेकिन इन दिनों वनराज को खूब सहानुभूति मिल रही है। कहानी के हिसाब से चीजें बदलती हैं। कभी आप किसी और किरदार को पसंद करते हैं तो कभी किसी और को।'

सुधांशु पांडे ने आगे कहा है, 'मुझे यकीन है कि कहानी के एक मोड़ पर मदालसा शर्मा के किरदार काव्या को बहुत सहानुभूति मिलेगी और ये रिश्ते हैं...इसमें उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी आप किसी एक किरदार को सपोर्ट करते हैं तो कुछ दिनों बाद आपका चहेता कोई और होता है....।'