Avinash Sachdev ने मंगेतर Palak Purswani संग ब्रेकअप की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कहा 'हमारे बीच ट्रस्ट इश्यूज...'

Avinash Sachdev on Break Up Rumours With Fiance Palak Purswani: टीवी इंडस्ट्री के क्यूट कपल्स में एक अविनाश सचदेव (Avinash Sachdev) और पलक पुरसवानी (Palak Purswani) ने इस साल जनवरी के महीने में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था। अविनाश और पलक इंस्टाग्राम पर फैंस के बीच अपनी क्यूट फोटोज भी शेयर करते रहते थे। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है। इतना ही नहीं दोनों ने सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। Also Read - Bigg Boss 14: एक्स-बॉयफ्रेंड को लेकर पहली बार Rubina Dilaik ने खोली जुबान, बताई ब्रेकअप की असली वजह

स्पॉटबॉयई की रिपोर्ट के मुताबिक, पलक पुरसवानी ने अपने रिलेशनशिप को लेकर बात करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं अविनाश सचदेव ने बताया कि हम दोनों के बीच चीजें अभी ठीक नहीं हैं। हालंकि अविनाश ने यह भी बताया कि उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है। अविनाश सचदेव ने कहा, 'हमने अपने रिलेशनशिप को खत्म नहीं किया है लेकिन दोनों ने कुछ समय के लिए एक ब्रेक जरूर लिया है।'

उनसे इस ठहराव के पीछे का कारण पूछें जाने पर अविनाश सचदेव ने कहा, 'लॉकडाउन की वजह से हम दोनों एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। वह अपने परिवार के साथ रहती है और मुझे अपना ख्याल रखना है। मैं मानता हूं कि हर कपल को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है लेकिन इतना भी नहीं कि चीजें खराब होने लगे। हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई है और कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। हम अलग नहीं हुए हैं लेकिन मतभेद जरूर आए हैं।' Also Read - अविनाश सचदेव को रंगे हाथों पकड़ने के बाद रुबीना दिलाइक ने खत्म कर दिया था हर रिश्ता, ब्रेकअप के बाद लगाया था ये इल्जाम

अविनाश ने आगे कहा, 'हमने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि हमारे परिवार शामिल हैं और हमें जिम्मेदार होना है। हमने एक-दूसरे से पूरी तरह से बात करना बंद नहीं किया है। हम अक्सर काम को लेकर बात करते रहते हैं क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर भी हैं। मुझे लगता है कि अभी के समय को देखते हुए कोई फैसला ना लेना ही सबसे अच्छा फैसला है। देखते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं।' Also Read - रुबीना दिलाइक के तलाक की खबर सामने आते ही ये कहां घूमने निकल पड़ें एक्स बॉयफ्रेंड अविनाश सचदेवा? अकेले ही मना रहे हैं वेकेशन