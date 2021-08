David Dhawan की फिल्में करना 'Bhabiji Ghar Par Hai' फेम Aasif Sheikh की थी सबसे बड़ी गलती, कहा 'मुझे कभी फुटेज नहीं मिला...'

Aasif Sheikh didn’t get the mileage and footage in David Dhawan Films: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर आसिफ शेख (Aasif Sheikh) ने लोकप्रिय सीरियल 'भाभीजी घर पर है' (Bhabiji Ghar Par Hai) से अपने करियर को नया रूप दिया है। इस शो उन्हें विभूति नारायण मिश्रा के किरदार में देखा जाता है। यही नहीं आसिफ शेख इस किरदार को निभाकर एक घरेलू नाम बन गए हैं। इस सफलता को हासिल करने से पहले आसिफ शेख ने खूब मेहनत की है। अभिनेता को बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा गया लेकिन वो दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब नहीं रहे। इसी बारे में बात करते हुए आसिफ शेख ने अपने इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है। Also Read - Bhabiji Ghar Par Hai Actors Fees Revealed: एक एपिसोड के लिए लाखों वसूलते हैं Aasif Sheikh और Rohitashv Gour, Nehha Pendse और Shubhangi Atre की फीस तो उड़ा देगी आपके होश

आसिफ ने राकेश रोशन की 'कोयला' और कई कॉमेडी फिल्मों से पहचान बनाई। उन्हें उनके पात्रों के लिए प्यार किया गया था जिनमें नेगेटिव रोल भी थे। उन्होंने कॉमेडी उस्ताद डेविड धवन (David Dhawan) के साथ भी कुछ फिल्में कीं लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका डेविड के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए आसिफ शेख ने कहा, 'मैंने डेविड धवन की कुछ कॉमिक फिल्में कीं लेकिन मुझे उम्मीद के मुताबिक माइलेज और फुटेज नहीं मिली।' Also Read - खूबसूरती में बड़ी-बड़ी स्टार्स को टक्कर देती है Bhabiji Ghar Par Hai स्टार Aasif Sheikh की बेटी Maryam

आसिफ ने आगे कहा, 'मैंने 'तन्हा' नाम का एक शो किया। वहां मेरी हल्की-फुल्की भूमिका थी। राजन वागधरे उस समय 'यस बॉस' को प्रोड्यूस कर रहे थे और वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, जिसका रेगुलर कॉमिक फेस न हो। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने उनसे कहा कि मैंने पहले कभी भी स्लैप-स्टिक कॉमेडी नहीं की है। मेरा पहला सीन राकेश बेदी के साथ था और मैं पसीने से तर हो गया था और मेरा बीपी लो हो गया था। मेरी एनर्जी करैक्टर के मुताबिक नहीं थी। वह मुझे एक तरफ ले गए और मुझसे कहा कि मैं जो कर रहा हूं उसमें सिर्फ 1 फीसदी सुधार करूं। इस तरह मैंने कॉमेडी से शुरुआत की और मैं अपने कॉमिक साइड को एक्सप्लोर कर रहा था। अब मुझे कॉमेडी करने में मजा आता है। टीवी पर डेली सोप करने का मेरा कभी इरादा नहीं था। हमारे लिए कॉमेडी शो लाइव शो की तरह हैं और देखने के लिए बहुत कुछ है।' Also Read - Bhabi Ji Ghar Par Hai के 1500 एपिसोड पूरे होते ही टीम ने मनाया जश्न, फैंस को आई पुरानी अनीता और अंगूरी भाभी की याद