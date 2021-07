कोरोना ने Bharti Singh को दिया 404 वॉट का झटका, The Kapil Sharma Show के लिए काटी गई आधी फीस

कोरोना ने देश के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। कई लोगों की नौकरी चली गई तो कइयों की सैलरी काटी गई है। कोरोना ने टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस दूसरी लहर में कई लोग पाई-पाई के लिए मोहताज हो गए तो वहीं कइयों की सैलरी में भारी कट हुआ है। इस लिस्ट में भारती सिंह (Bharti Singh) भी शामिल हो गई हैं। टीवी दुनिया की मशहूर कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के साथ फिर से टीवी दुनिया पर वापसी कर रही हैं। Also Read - The Kapil Sharma Show से नहीं कटा है Sumona Chakravarti का पत्ता!! यहां पढ़ें पूरी सच्चाई

इसके लिए वे बेहद खुश हैं लेकिन एक बात उन्हें परेशान कर रही है। दरअसल मेकर्स ने शो के नए सीजन के लिए भारती सिंह की फीस में काफी कटौती की है। शो के नए सीजन के लिए भारती सिंह की 50% फीस काटी गई है। इसके लिए भारती ने मेकर्स से बात की लेकिन मेकर्स ने भी कोरोना का हवाला देते हुए बात मानने में असहमति जताई। फिलहाल भारती डांस दीवाने 3 होस्ट कर रही हैं। खबरें हैं कि इस शो के लिए भी उनकी 70 फीसदी फीस कम की गई है। भारती सिंह ने ईटाइम्स से इस बारे में बात की है।

भारती सिंह ने बताया कि कोरोना के कारण देश में इतना कुछ हुआ है। टीवी और शोज को स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में चैनल्स पैसे कहां से लाएंगे? एक बार सब सही हो जाएगा तो फिर सब दोबारा से पटरी पर आ जाएगा और फीस दोबारा बढ़ा दी जाएगी। भारती ने आगे कहा, 'इतने साल से हम एक चैनल के लिए काम कर रहे हैं और जब वे हमारी सारी बातें मानते हैं तो अब जब उन्हें मदद की जरूरत पड़ी है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी आर्टिस्ट ने मना किया होगा। मुझे लगता है कि जल्द ही सब सही हो जाएगा और सब कुछ पटरी पर आ जाएगा।'