Bharti Singh has lost almost 15 kgs: टीवी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ना केवल हमें एंटरटेन करते हैं बल्कि कई चीजों के लिए प्रेरित भी करते हैं। हाल के दिनों में कई अभिनेताओं ने अपना वजन कम किया है और अपने फैंस के लिए प्रेरणा बने। इतना ही नहीं कोरोना महामारी के दौरान इन सेलेब्स ने अपने फैंस को फिट रहने और लाइफस्टाइल को स्वस्थ बनाने का भी आग्रह किया है। ऐसे में टीवी इंडस्ट्री की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) ने भी काफी वजन कम किया है। भारती सिंह ने हमेशा कहा कि उनका वजह उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। भारती सिंह ने एक साल में लगभग 15 किलो वजन कम किया है और भारती को अपना नया अवतार पसंद आ रहा है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए भारती सिंह ने कहा, 'मैं 91 से 76 किलो की हो गई हूं। मैं खुद को स्वस्थ और फिट महसूस कर रही हूं। अब मैं खुद को ब्रेथलेस महसूस नहीं करती हूं। मैंने अपना वजन कम किया है और इससे मेरी डायबिटीज और अस्थमा भी कंट्रोल में है। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूं और शाम 7 बजे से 12 बजे के बीच खाना नहीं खाती। ऐसा करने से धीरे-धीरे मेरी बॉडी में चेंज आना शुरू हुआ। मैं शाम 7 बजे के बाद रात का खाना नहीं खाती।' यहां तक ​​कि उन्होंने फैमिली के महत्व सहित कई चीजों को समझाने के लिए लॉकडाउन को धन्यवाद दिया।

भारती ने इस बात पर जोर दिया कि इंसान को हमेशा बॉडी से प्यार करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें।' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'लगभग 10 किलो वजन कम करने के बाद श्वेता तिवारी भी प्रेरणा बनी थीं।' भारती सिंह इन दिनों मशहूर कॉमेडी सीरियल 'द कपिल शर्मा शो' में नजर आ रही हैं।