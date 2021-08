Bigg Boss OTT: Sidharth Shukla संग शो में एंट्री मारने पर Shehnaaz Gill ने कहा 'मुझे सच में बहुत...'

Shehnaaz Gill opens up about her visit to the house With Sidharth Shukla: बॉलीवुड के मशहूर निर्माता-निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) के शो 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) को शुरू हुए एक हफ्ता होने जा रहा है। बीते दिनों रिपोर्ट्स आईं थी कि इस शो में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) बतौर गेस्ट जल्द ही एंट्री मारने वाले हैं। ऐसे में शो में अपनी एंट्री को लेकर शहनाज गिल ने बड़ा खुलासा किया है। Also Read - Bigg Boss OTT: गार्बेज बैग से बनी ड्रेस पहनकर घर के काम करती दिखी Urfi Javed, फैंस को लगा झटका

शहनाज गिल ने बिग बॉस ओटीटी हाउस में किसी और के साथ नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एंट्री मारने के लिए बिलकुल तैयार हैं। आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहनाज ने व्यक्त किया कि वह घर आने के लिए कितनी उत्साहित हैं। उसने यहां तक ​​​​कहा कि बिग बॉस ओटीटी हाउस में जाकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उन्होंने कहा, 'बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है..एक नई पहचान, इमोशनल बॉन्ड और एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं एक दोस्त के रूप में देख सकती हूं। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बिग बॉस ओटीटी हाउस में जाने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है।'

शहनाज गिल ने कहा कि वह सिडनाज के फैंस से मिले प्यार और समर्थन से अभिभूत हैं। शहनाज ने कहा कि वह अपने पसंदीदा शो का हिस्सा बनने के लिए "ओवर द टॉप एक्साइटेड" है। एक्ट्रेस ने कहा, 'सिडनाज के फैंस की ओर से जो प्यार और सपोर्ट हमें मिला है, उसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं फिर से अपने पसंदीदा शो का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हूं और बाकी 'जोड़ियों' के साथ रहना और करण सर से भी मिलना मजेदार होगा।'

वर्कफ्रंट की बात करें, तो शहनाज हाल ही में एक मैगजीन के कवर पेज पर नजर आई थीं। उनकी ये फोटोज मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रतनानी ने खींची थी। डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने भी सना के साथ काम करने की इच्छा जताई।