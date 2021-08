Urfi Javed Reveals Her Father 'Physically And Mentally' Abused Her: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस उर्फी जावेद (Urfi Javed) रिएलिटी शो बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) हाउस से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट थीं। उन्होंने घर से बेघर होने के लिए कंटेस्टेंट जीशान खान को जिम्मेदार ठहराया। बिग बॉस ओटीटी के बाद उर्फी जावेद कई कारणों से सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उर्फी ने अपने बचपन के बारे में खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि उनके रिश्तेदार उर्फी को 'पोर्न स्टार' कहते थे। यही नहीं उर्फी ने अपने पिता पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। Also Read - Urfi Javed ने मेकर्स को किया एक्सपोज, बोली 'Bigg Boss OTT के घर में S*X हो चुका है...'

आरजे सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने बताया कि जब वह स्कूल में थी, तब उनकी फोटो एक एडल्ट वेबसाइट पर पोस्ट की गई थीं। उर्फी की फैमिली ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया था। उर्फी ने साझा किया, 'मैं कॉलेज में भी नहीं थी, मैं ग्यारहवीं क्लास में थी। यह मेरे लिए काफी मुश्किल समय था क्योंकि मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं था। मेरे परिवार ने मुझे दोषी ठहराया, मुझे पीड़ित किया गया। मेरे रिश्तेदारों ने फोन किया। मैं एक पोर्न स्टार हूं। उन सभी ने मेरे बैंक अकाउंट इस उम्मीद में चेक किए, कहीं उसमें करोड़ो रुपये तो नहीं है।'

उर्फी जावेद ने आगे कहा कि उनके पिता ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और लगभग 2 साल तक टार्चर किया। उर्फी जावेद ने कहा, 'मुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा था, लोगों ने मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें कही थीं। किसी भी लड़की को उस दौर से गुजरना नहीं चाहिए, जिससे मैं गुजरी हूं।' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'यहां तक ​​कि मेरे पिता ने भी मुझे दोषी ठहराया, मुझे कुछ भी कहने की अनुमति नहीं थी, मैं केवल उनका टार्चर सह सकती थी, मुझे हमेशा कहा जाता था कि लड़कियों की आवाज नहीं होती है, केवल पुरुष को निर्णय लेने की अनुमति होती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास आवाज है लेकिन जब मैंने अपना घर छोड़ा, तो मुझे खुद को संभालने में काफी समय लगा। Also Read - Bigg Boss OTT में होगी Urfi Javed की वापसी!! Rakhi Sawant ने की घोषणा