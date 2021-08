Dance Deewane 3: Raghav Juyal ने डांस रिएलिटी शो छोड़ने के पीछे बताई ये वजह, जानकार आप भी रह जाएंगे सन्न

Raghav Juyal Reveals Why He Exit From Dance Deewane 3: एंकर-कोरियोग्राफर और एक्टर राघव जुयाल (Raghav Juyal) टीवी के लोकप्रिय रिएलिटी शो 'डांस दीवाने 3' (Dance Deewane 3) को होस्ट कर रहे थे। राघव ने अब ये शो छोड़ दिया है। उन्होंने ईटाइम्स टीवी के साथ अपनी बातचीत के दौरान खुलासा किया कि उन्हें आगे बढ़ना था क्योंकि उन्होंने पहले ही डांस + (Dance +) साइन कर लिया था। उन्होंने कहा कि डांस दीवाने 3 को एक्सटेंशन मिलने पर वो बीच में फंस गए थे। यही वजह है कि उन्होंने डांस दीवाने की जगह डांस+ को चुना। Also Read - Dance Deewane 3 की जगह अब इस शो को होस्ट करते दिखेंगे Raghav Juyal, रिएलिटी शो Dance Plus 6 के लिए शुरू हो चुके हैं ऑडिशन

राघव ने कहा, 'जब मैं डांस+ की होस्ट कर रहा होता हूं तो मैं सहज महसूस करता हूं। डांस दीवाने का एक्सटेंशन हो गया और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। मुझे नहीं लगता था कि शो को एक्सटेंसन मिलेगा और मुझे ऐसे शो होस्ट करना पसंद है, जो एक तय समय के लिए चलते हैं। डांसिंग रिएलिटी हों या फिर सिंगिंग रिएलिटी शोज को डेली सोप की तरह एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। मेरी कमिटमेंट डांस+ के साथ थी और मैं फरहान अख्तर की फिल्म की शूटिंग में भी व्यस्त रहूंगा। इसलिए मेरे पास डांस दीवाने से बाहर निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था।'

डांस प्लस के जज शक्ति मोहन और रेमो डिसूजा के साथ अपने बॉन्ड के बारे में बात करते हुए राघव ने कहा, 'मैं डांस+ पर तब से होस्ट रहा हूं जब से यह टेलीविजन पर शुरू हुआ है। रेमो डिसूजा और शक्ति मोहन मेरे लिए परिवार की तरह हैं। इसके अलावा उनके पास शानदार डांसर हैं। इसलिए एक तरह से शो में योगदान करने और सीखने के लिए बहुत कुछ है।'

डांस दीवाने के पिछले सीजन को अर्जुन बिजलानी ने होस्ट किया था। वहीं राघव के बाहर होने के बाद अब इस शो को भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया होस्ट कर रहे हैं।