Dabangg 4 के साथ चुलबुल पांडे बनकर लौटेंगे Salman Khan? 'भाईजान' ने खुद किया कबूल

Did Salman Khan confirms Dabangg 4: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कंफर्म कर दिया है कि वो दंबग 4 (Dabangg 4) के साथ दोबारा दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। फिल्म स्टार सलमान खान ने ये खुलासा अपने भाई अरबाज खान (Arbaaz Khan) के शो पिंच (Quick Heal Pinch By Arbaaz Khan season 2) के दूसरे सीजन के दौरान किया है। अरबाज खान अपने टॉक शो पिंच को लेकर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। इस शो में अरबाज खान सेलिब्रिटीज से सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग को लेकर खुलकर बात करते हैं। अरबाज खान ने अपने दूसरे सीजन के लिए अपने भाई और सुपरस्टार सलमान खान को बतौर गेस्ट बुलाया है। जिसमें आने के बाद सलमान खान ने कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। इस दौरान ही एक्टर ने दबंग 4 को भी कंफर्म कर दिया है।

इस इंटरव्यू के दौरान अरबाज खान ने अपने भाई और सुपरस्टार सलमान खान से रैपिड फायर सेशन के दौरान पूछा कि वो दबंग सीरीज की कौन सी फिल्म चुनेंगे। 1,2,3 या फिर 4 तो इस पर तुरंत सलमान खान ने कहा कि चौथी फिल्म। इस पर अरबाज खान ने तुरंत कहा, 'दबंग 4' सलमान खान के इस जवाब के बाद अरबाज खान ने अपने भाई को याद दिलाते हुए कहा, 'आपने अभी दंबग 4 कंफर्म कर दी।' सलमान खान की फिल्म दंबग के किरदार चुलबुल पांडे के चाहने वाले फैंस जरूर खुशी से झूमने लगेंगे।

सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर दबंग की तीसरी फ्रेंचाइजी साल 2019 में रिलीज हुई थी। तमाम क्रेज के बावजूद इस फिल्म को पहली दोनों फिल्मों की तरह रिस्पॉन्स नहीं मिला था। सलमान खान स्टारर इस सीरीज की तीसरी फिल्म को वॉन्टेड फेम डायरेक्टर प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को खुद सलमान खान के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म के क्रेज को देखते हुए रिलीज से पहले ही सलमान खान ने चौथी फ्रेंचाइजी का इशारा दे दिया था। मगर फिल्म की असफलता के बाद इस पर फिर कोई अपडेट सामने नहीं आया था। अब फिर एक बार सलमान खान ने दबंग 4 का इशारा देकर सेंसेशन मचा दी है।