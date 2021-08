Digangana Suryavanshi wants to do a biopic of Madhubala: पर्दे पर हर एक रोल को संजीदगी से अदा करने वाली एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी (Digangana Suryavanshi) अक्सर सुर्खियों में छाई रहती हैं। दिगांगना इन दिनों बॉलीवुड के तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। अपनी अपकमिंग फिल्मों में वो एकदम हटके रोल अदा करने वाली है। दर्शकों को उनकी हर फिल्म में उनका नया अवतार देखने को मिलने वाला है। दिगांगना सूर्यवंशी (Digangana Suryavanshi) की खास बात यह है कि उन्होंने कम उम्र से ही हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके खुद को तराशने का काम बेहद ही खूबसूरती से किया है। इस समय दिगांगना की झोली में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि कभी मौका मिले तो वो पर्दे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला की जिंदगी को जरूर उकेरना चाहेंगी। Also Read - Digangana Suryavanshi ने कम उम्र में ही गाड़े सफलता के झंडे, स्टाइलिश अंदाज देख दिल हार बैठते हैं फैन

जब हमने उनसे पूछा कि बीते कुछ सालों में खूब बायोपिक बने हैं..अगर कभी मौका मिलता है तो किसकी जर्नी को आप पर्दे पर निभाना चाहेंगी? इस सवाल का जवाब देते हुए दिगांगना सूर्यवंशी (Digangana Suryavanshi) ने बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला का नाम लिया। दिगांगना ने बॉलीवुडलाइफ को बताया, ‘मैं मधुबाला जी की बायोपिक करना चाहती हूं। मुझे कभी भी मौका मिलेगा ये करने का तो मैं खुद को खुशकिस्मत मानूंगी। वो मेरी रोल मॉडल हैं और उनकी बायोपिक में काम करना मेरा सपना है।’

दिगांगना सूर्यवंशी से जब पूछा गया कि वो पर्दे पर और किस तरह के रोल अदा करना चाहती हैं तो उनका कहना था कि ये लिस्ट तो काफी लम्बी है। एक्ट्रेस ने बताया, 'ये लिस्ट तो काफी बड़ी है। मैं हर तरह के रोल करना चाहती हूं।'

वर्कफ्रेट की बात करें तो जल्द ही दिगांगना तेलुगू फिल्म 'सीटीमार' (Seetimaarr) में नजर आएंगी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया और गोपीचंद मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में दिगांगना एक जर्नलिस्ट की भूमिका अदा करने वाली हैं, जिसके लिए उन्होंने काफी तैयारी की थी। साथ ही दिगांगना सूर्यवंशी 'द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव' (The Battle of Bhima Koregaon) नाम की एक बिग बजट फिल्म भी कर रही हैं। इस फिल्म में वो अर्जुन रामपाल संग स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा दिगांगना दो वेब सीरीज में भी नजर आने वाली हैं।