Dino Morea Talk About his relationship with ex-girlfriend Bipasha Basu: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर डीनो मोरिया (Dino Morea) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हुई वेब सीरीज 'द एम्पायर' (The Empire) के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस सीरीज में अभिनेता शैबानी खान की भूमिका निभाते दिखाई दिए। हाल ही में दिए इंटरव्यू में डीनो मोरिया ने इस सीरीज के साथ-साथ अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड बिपाशा बसु (Bipasha Basu) संग अपने रिश्ते को लेकर भी बात की। बता दें, बिपाशा और डीनो लगभग दो दशक पहले अलग हो गए थे। Also Read - The Empire पर रिलीज होते ही मंडराए संकट के बादल, लोग बोले- 'जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं'

बिपाशा और डीनो 1996 से 2002 तक एक रिलेशनशिप में थे। दोनों एक्टर्स को राज (2002), गुनाह, इश्क है तुमसे (2004) और चेहरा (2005) जैसी फिल्मों में स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए देखा गया था।

हिंदुस्तान टाइम्स के बातचीत के दौरान डीनो मोरिया ने एक्स-गर्लफ्रेंड बिपाशा बसु के साथ रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या बिपाशा अलग होने के बाद बदल गई हैं? अभिनेता ने जवाब देते हुए कहा, 'बिपाशा बसु के साथ 'राज' से 'गुनाह' तक मेरी रिश्ता नहीं बदला है। मुझे नहीं लगता कि यह कभी बदलेगा। हां, हम डेटिंग कर रहे थे जब हम 'राज' की शूटिंग कर रहे थे लेकिन हम 'गुनाह' के दौरान डेटिंग नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि हम दोनों प्रोफेशनल एक्टर हैं और हम दोनों सेट पर और इंडस्ट्री में प्रोफेशनल ही बनना चाहते थे।' Also Read - The Empire Official Trailer: तख्त के पाने के लिए मुगलों के बीच कड़ी टक्कर, वीडियो देख कांप उठेगी आपकी भी रूह

डीनो मोरिया ने आगे कहा, 'हमने अपने काम के बीच में अपने निजी रिश्ते को नहीं आने दिया। हम दोनों इस रिश्ते को हमेशा बाहर रखके काम किया है। मुझे लगता है कि हम दोनों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ संभाला।' Also Read - Happy Friendship Day 2021: ब्रेकअप के बाद भी दोस्ती निभा रहे हैं बॉलीवुड के ये 9 कलाकार, देखें लिस्ट

डीनो मोरिया के साथ ब्रेकअप होने के बाद बिपाशा बसु 2002-2011 तक जॉन अब्राहम के साथ हाई-प्रोफाइल रिश्ते में थीं। 2015 की फिल्म 'अलोन' के दैरान बिपाशा को करण सिंह ग्रोवर से प्यार हो गया और दोनों ने 30 अप्रैल, 2016 से खुशी-खुशी शादी कर ली।