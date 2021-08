Emraan Hashmi is not the part of Tiger 3: बॉलीवुड के गलियारों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) फिल्म टाइगर 3 (Tiger 3) में खलनायक की भूमिका निभाते दिखेंगे। सलमान खान और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर टाइगर 3 के मेकर्स ने अभी तक फिल्म के खलनायक को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन इमरान हाशमी को लेकर आ रही खबरों से फैंस काफी उत्साहित हैं। इमरान हाशमी और सलमान खान ने कभी साथ में काम नहीं किया है, जिस कारण लोग इन्हें भिड़ते देखना चाहते हैं। Also Read - OMG… Salman Khan के बाद Tiger 3 से लीक हुआ Katrina Kaif का लुक, देखें PICS

टाइगर 3 में सलमान खान और इमरान हाशमी की टक्कर देखने के लिए उत्साहित फैंस के अरमानों पर पानी भी फिर सकता है। असल में मेकर्स ने अभी तक इमरान हाशमी के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। मीडिया में सूत्रों के आधार पर ये खबरें चल रही हैं। एक्टर इमरान हाशमी ने अपने ताजा इंटरव्यू में इन अफवाहों की हवा निकालकर रख दी है।

इमरान हाशमी ने अपने ताजा इंटरव्यू में कहा है, 'मैंने कभी आगे आकर नहीं कहा है कि मैं टाइगर 3 कर रहा हूं। मैं हर किसी को यह कह रहा हूं कि मैं फिल्म का हिस्सा नहीं हूं। मुझे नहीं पता है कि लोग क्यों अपने आप अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं टाइगर 3 में हूं। अगर मैं फिल्म करता हूं तो लोग मुझे प्यार करेंगे क्योंकि मैं अच्छा एक्टर हूं।'

जब इमरान हाशमी से पूछा गया कि क्या वो सच में टाइगर 3 नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं मालूम है कि मैं इसका हिस्सा हूं या नहीं? मैं मीडिया से ही ऐसी खबरें सुन रहा हूं। आप लोग जब टाइगर से मिलें तो उनसे पूछें कि मैं उनकी फिल्म में हूं या नहीं?'

टाइगर सीरीज की खासियत यही रही है कि इसके खतरनाक विलेन्स ने दर्शकों को चौंकाया है। मेकर्स टाइगर 3 में भी एक ऐसा विलेन लेना चाहते हैं जो दर्शकों के होश उड़ा दे। वैसे आप इमरान हाशमी और सलमान खान की टक्कर देखना चाहेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।