Paras Kalnawat To Participate in Jhalak Dikhhla Jaa 10: टीवी इंडस्ट्री के फेमस डांसिंग रिएलिटी शोज में से एक 'झलक दिखाला जा' के 10वें सीजन की शुरुआत जल्द ही होने वाली हैं। ये शो लगातार चर्चा में बना हुआ है। हरकोई यह जानने के लिए बेताब हैं कि इस बार कौन-कौन से सेलेब्स डांसिंग शो में हिस्सा ले रहे हैं? निर्माताओं ने कई सेलिब्रिटीज को शोज में भाग लेने के लिए संपर्क किया है। इन सभी सेलेब्स में से एक नाम पारस कलनावत (Paras Kalnawat) का भी है। अभी तक इस बात को लेकर कोई भी कन्फर्मेशन सामने नहीं आई थी लेकिन अब खुद पारस ने इस खबर पर पक्की मुहर लगा दी है। पारस कलनावत ने बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए कन्फर्म किया है कि वह शो में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेने जा रहे हैं। Also Read - अनुपमा के एक एपिसोड के लिए गौरव खन्ना से भी मोटी फीस ले रहे थे पारस कलनावत, कर दिया मेकर्स को कंगाल

बॉलीवुडलाइफ हिंदी से बातचीत के दौरान पारस कलनावत ने कन्फर्म किया है कि वह 'झलक दिखला जा 10' (Jhalak Dikhhla Jaa 10) में हिस्सा ले रहे हैं। पारस के मुताबिक, 'कुछ चीजें मुझे नहीं पता थीं। अचानक से इस शो का ऑफर मेरे सामने आया और मैंने इसे करने का फैसला लिया। मेरे सामने ऑप्शन रखा गया कि या तो मैं 'अनुपमा' करूं या फिर 'झलक दिखला जा'...। ऐसे में मैंने 'झलक दिखला जा 10' को चुना।' पारस के फैंस भी उन्हें 'अनुपमा' से हटकर ऐसे शोज में देखना चाहते हैं, जहां उनका टैलेंट और भी उभरकर सामने आए। Also Read - Anupama: पारस कलनावत के बाद अनुपमा छोड़ेंगे सुधांशु पांडे? मेकर्स की मनमानी के चलते डूबेगा शो

सोशल मीडिया पर फैंस मेकर्स से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि पारस कलनावत को दोबारा 'अनुपमा' में बुलाया जाए। वहीं कुछ लोगों को यह बात भी परेशान कर रही है कि आखिर पारस कलनावत अब डेली सोप्स की दुनिया में दोबारा कब लौटेंगे? इस पर पारस कलनावत का कहना है, 'अभी के लिए तो फैंस को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी के लिए मैं 'झलक दिखला जा' कर रहा हूं।' Also Read - Anupama: फैंस ने की अनुपमा में पारस कलनावत की वापसी की डिमांड, एक्टर ने कहा- 'सभी लोगों को अब...'

Advertisement

'अनुपमा' शो में निभाया रूपाली गांगुली के बेटे का किरदार

पारस कलनावत को टीवी इंडस्ट्री के सुपरहिट शो 'अनुपमा' में समर शाह की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने शो में रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे के बेटे की भूमिका निभाई। इस शो के पहले एपिसोड को ऑनएयर हुए लगभग 2 साल हो चुके है। इन 2 सालों में पारस कलनावत ने दर्शकों के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई है।