Exclusive: Indian Idol 12 Finale से पहले ही Mohd Danish ने खुद को घोषित किया विनर, बताई वजह

इस 15 अगस्त को इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का फिनाले है, जिसमें दर्शकों को शो का विनर मिल जाएगा। मोहम्मद दानिश (Mohd Danish) उन लोगों में से एक हैं, जिन्होंने टॉप 6 में जगह पायी है। मोहम्मद दानिश के फैंस उन्हें शो के विजेता के तौर पर देख रहे हैं। मोहम्मद दानिश ने शो में हर तरह के गाने गाकर दर्शकों का दिल जीता है, जिस कारण उनकी लोकप्रियता चरम पर है।

फिनाले से पहले मोहम्मद दानिश ने बॉलीवुड लाइफ के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया है कि वो फिनाले से पहले ही खुद को विनर मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। मोहम्मद दानिश के अनुसार, ‘मैं खुद को विनर इसलिए मानता हूं क्योंकि मैंने फिनाले से पहले ही कई लोगों के दिल जीत लिए हैं। शो का विनर बनकर भी मैं इससे ज्यादा नहीं पा सकता हूं।’

मोहम्मद दानिश को हिमेश रेशमिया ने अपने म्यूजिक वीडियो में चांस दिया है, जिस बारे में उन्होंने बताया, 'हिमेश सर के साथ काम करना मेरा ड्रीम था। मुझे यह मौका मिला, यह मेरी खुशकिस्मती है। ऐसे मौके कितने ही लोगों को मिल पाते हैं।'

मोहम्मद दानिश ने अपने लंदन कॉन्सर्ट के बारे में भी बात की है। गायक के अनुसार, 'लंदन कॉन्सर्ट पोस्टपोन हो गया है। यह लंदन वेंबले में होगा। यहां अरिजीत सिंह, ए.आर. रहमान और माइकल जैकसन जैसे लोग परफॉर्म कर चुके हैं। यहां परफॉर्म करना किसी भी गायक का सपना होता है। करियर की शुरुआत में ही मेरा यह सपना भी पूरा होने वाला है।'

बताते चलें कि मोहम्मद दानिश का सीधा मुकाबला पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, सायली कांबले, निहाल और शन्मुखप्रिया से है। इन लोगों की भी जबरदस्त लोकप्रियता है, जिस कारण दर्शक मान रहे हैं कि फिनाले में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी।