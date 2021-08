Krishna Shroff reveals She Got offers of Many Movies: बॉलिवुड इंडस्ट्री के लोकप्रिय एक्टर जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) की बेटी और न्यू जनरेशन एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की बहन कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) अपनी फिटनेस और फोटो के चलते चर्चा में रहती हैं। कृष्णा श्रॉफ भले ही फिल्मी दुनिया में एक्टिव नहीं हैं लेकिन उन्हें फैंस के बीच लाइमलाइट में बने रहना अच्छी तरह से आता है। यही नहीं कृष्णा श्रॉफ इंटरनेट पर अपनी बोल्ड फोटोज शेयर कर फैंस को दीवाना बनाती रहती हैं। कृष्णा श्रॉफ के फैंस अकसर उनसे पूछते रहते हैं कि आखिर वो बॉलीवुड फिल्मों में काम क्यों नहीं करती हैं। ऐसे में बॉलीवुडलाइफ के स्पेशल इंटरव्यू में भी कृष्णा श्रॉफ से यही सवाल पूछा गया। कृष्ण श्रॉफ ने बताया कि उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आ चुके हैं लेकिन वो इन्हें रिजेक्ट करती रहती हैं। Also Read - Krishna Shroff के टॉपलेस फोटोशूट ने हिलाया इंटरनेट

कृष्णा श्रॉफ ने फिल्मों के ऑफर को रिजेक्ट करने का कारण बताते हुए कहा, 'मैंने इन सभी ऑफर को ना कहा है क्योंकि मैं शुरू से ही अपने दिमाग में काफी क्लियर रही हूं। ये ऐसी चीज है जिसे मैं नहीं करना चाहती हूं। इससे मुझे वो स्पार्क नहीं मिलता है, जो मैं चाहती हूं। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई फिल्म करूं। अगर मैं एक बार ये सोच लिया, तो इसके बारे में दोबारा नहीं सोचती।'

बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर को ना कहने के बाद कृष्णा श्रॉफ ने कभी दोबारा उस बारे में नहीं सोचा। कृष्णा ने कहा कि एक बार मेरा मन बन जाने के बाद मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचती हूं। मैं बहुत जिद्दी हूं। कृष्णा श्रॉफ ने साफ जाहिर कर दिया है कि वो अपने भाई टाइगर श्रॉफ के नक्शेकदम पर नहीं चलना चाहती हैं। ऐसे में कृष्णा श्रॉफ के फैंस को थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी, क्योंकि वे सभी काफी लंबे समय से कृष्णा के बॉलीवुड डेब्यू का इंतजार कर रहे थे।