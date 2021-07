EXCLUSIVE! Kamal Haasan और Vijay Sethupathi की Vikram पर Pushpa स्टार Fahadh Faasil का खुलासा, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म?

Fahadh Faasil spills beans about his film Vikram starring Kamal Haasan and Vijay Sethupathi: थलापति विजय और विजय सेतुपति स्टारर फिल्म मास्टर (Master) के निर्देशक लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनने वाली तमिल फिल्म स्टार कमल हासन (Kamal Haasan), विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi)और फहाद फासिल (Fahadh Faasil) की धमाकेदार तिकड़ी की फिल्म विक्रम (Vikram) को लेकर दर्शकों का उत्साह सांतवें आसमान पर है। ये एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। जिसमें साउथ फिल्म स्टार कमल हासन पुलिस अधिकारी के किरदार के रोल में नजर आने वाले है। जबकि विजय सेतुपति और फहाद फासिल इस मर्डर मिस्ट्री में गैंगस्टर और गवाह की भूमिका निभाने वाले हैं। दोनों सितारों में से कौन गैंग्स्टर और कौन गवाह का रोल प्ले करेगा ये अभी तक साफ नहीं है। बावजूद इसके इस धमाकेदार तिकड़ी की फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। Also Read - Vikram: Kamal Haasan की फिल्म Vijay Sethupathi के छक्के छुड़ाएगा ये धांसू साउथ फिल्म स्टार, जानें नाम

ये फिल्म जल्दी ही फ्लोर पर जाने वाली थी। जिस पर कोरोना की वजह से ब्रेक लग गया था। अब स्थिति सामान्य होने के बाद उम्मीद है कि जल्दी ही ये फिल्म दोबारा शुरू हो पाए। इस बीच हमारी उत्सुकता इस बारे में बनी हुई थी कि फिल्म दोबारा कब से शुरू होगी और क्या इस वजह से फिल्म की रिलीज डेट में कुछ बदलाव होगा। हाल ही में फिल्म स्टार फहाद फासिल के साथ बॉलीवुड लाइफ ने एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान इस फिल्म के बारे में खुलकर बात की और हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया।

फहाद फासिल ने कहा, 'लॉकडाउन में, पूरा शेड्यूल बदल गया, इसलिए मुझे अभी इसी शूटिंग शुरू करनी है। उम्मीद है, कि पुष्पा की शूटिंग के बाद अगस्त में मैं विक्रम की शूटिंग शुरू कर पाउंगा। ये बहुत रोमांचक फिल्म है, लेकिन मैं शूटिंग खत्म करने के बाद ही इसके बारे में बात कर सकूंगा। मैं ऐसा ही हूं, मैं आमतौर पर शूटिंग से पहले अपनी फिल्मों के बारे में बात नहीं करता।' फहाद फासिल से थोड़ा और पूछने पर एक्टर ने पुष्पा की रिलीज को लेकर कहा, 'इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरू में।' तो क्या आप फहाद फासिल की विक्रम और पुष्पा को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।