Faissal Khan on his marriage: आमिर खान (Aamir Khan) के भाई फैसल खान (Faissal Khan) जल्द ही फैक्ट्री नाम की फिल्म में दिखाई देंगे, जिसे उन्होंने ही बनाया है। इन दिनों फैसल खान फिल्म फैक्ट्री के प्रमोशन में लगे हुए हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में लग जाएगी। फिल्म के प्रमोशन के दौरान फैसल खान ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बात की है। फैसल खान ने बताया है कि पैसों की तंगी के चलते वो दोबारा शादी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि फिल्म फैक्ट्री बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार करेगी और उनके पास पैसे आ जाएंगे। उसके बाद वो शादी के बारे में सोचेंगे।

ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में फैसल खान ने बताया है, ‘बदकिस्मती से मैं इतना पैसा नहीं कमा पाया कि पत्नी के खर्चे उठा पाऊं। मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है क्योंकि आजकल तो गर्लफ्रेंड रखना भी काफी महंगा पड़ता है और पत्नी को रखना तो उससे भी महंगा पड़ता है। मेरी यह फिल्म जब हिट हो जाएगी तो मैं लड़की की तलाश शुरू करूंगा।’

फैसल खान के भाई आमिर खान ने हाल में ही अपनी पत्नी किरण राव को तलाक दिया है। दोनों 15 सालों तक साथ रहे, जिसके बाद इन्होंने अलग होने का फैसला लिया। जब फैसल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं दोनों को क्या ही सलाह दे सकता हूं, मेरी तो खुद की शादी नहीं हुई है। मैं उनकी पर्सनल लाइफ पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। वो जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है।'

फैसल खान ने अपने भाई आमिर खान को फिल्म फैक्ट्री दिखा दी है और उन्हें फिल्म पसंद भी आई है। आमिर ने फैसल खान की गायिकी की भी तारीफ की है।