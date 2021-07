Imlie एक्ट्रेस Mayuri Deshmukh ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, कह दी 100 टके की बात (Exclusive)

Imlie actress Mayuri Deshmukh gives befitting reply to those who troll and abuse Malini for coming between Aditya and Imlie: टीवी सीरियल इमली (Imlie) की कहानी में इन दिनों जबरजस्त मोड़ आया हुआ है। हर एक एपिसोड के साथ ही दर्शकों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। लेटेस्ट ट्रैक को फॉलो करने वाले दर्शकों का यही लग रहा है कि मालिनी अब इमली और आदित्य को दूर करके ही मानेगी। ऐसे में सोशल मीडिया पर तमाम लोग मयूरी देशमुख और उनके किरदार को ट्रोल करने में जुटे रहते हैं। पानी तब सिर से ऊपर जाने लगता है जब लोग फेवरेट किरदार को सपोर्ट करने की आड़ में सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने लगते हैं। जब हमने मयूरी देशमुख (Mayuri Deshmukh) से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया। मयूरी देशमुख का कहना है कि वो कोशिश करती हैं कि ऐसी चीजों को नजरअंदाज किया जाए लेकिन कई बार चीजें काफी बुरी तरह से टर्न ले लेती हैं। Also Read - Mayuri Deshmukh ने ठुकरा दिया था Imlie का ऑफर? डायरेक्टर के लाख मनाने पर साइन किया था शो (Exclusive)

मयूरी देशमुख ने बॉलीवुड लाइफ को एक्सक्लूसिवली बताया है, 'अगर क्रिटिसिज्म सही चीज के लिए हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी किरदार को लोग बैश करते हैं कि अरे यार ये क्या है...मैं इन चीजों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती हूं। मैं ऐसी चीजों को नजरअंदाज करती हूं। मैं ये चीज मानती हूं कि लोग किरदारों को सीरियसली ले लेते हैं लेकिन ये गलत है कि अगर किसी किरदार के साथ गलत होता है तो लोग गाली देने लगते हैं। आपके फैन दूसरों को गाली देंगे...उनके फैंस आपको गाली देंगे।'

मयूरी देशमुख ने आगे बताया है, 'मेरा ये कहना है कि ये स्टोरी है और अगर मालिनी को तकलीफ हो रही है..जो उसे तकलीफ दे रहा है..उसे गाली देने की बजाए आप उसकी एक्टिंग को सराहिए। सोशल मीडिया पर चलने वाले तमाम पेज और शो के दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी कि आप नकारात्मकता मत फैलाइए। छोटी हो या बड़ी हो...मैं नकारात्मकता बर्दाश्त नहीं करती हूं। पैंडमिक में सकारात्मक रहने की कोशिश करिए। मैं अपने फैंस को स्पेशली कहना चाहूंगी कि अगर आपको मालिनी की तारीफ करनी है तो किसी और बुरा मत कहिए।' Also Read - Imlie एक्ट्रेस Sumbul Touqeer Khan ने कराया फोटोशूट, नया अंदाज देख हक्के-बक्के रह जाएंगे आप

मराठी फिल्म इंडस्ट्री में मयूरी देशमुख जाना-माना नाम हैं। इमली मयूरी देशमुख का डेब्यू हिंदी टीवी शो है। सीरियल इमली बंगाली सीरीज इश्टी कुटुम्ब का हिंदी रीमेक है, जोकि सुपरहिट साबित हुआ था। इमली को भी लोग वैसा ही प्यार दे रहे हैं। इस सीरियल में मयूरी देशमुख के साथ-साथ सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) और गश्मीर महाजनी (Gashmeer Mahajani) लीड रोल में नजर आते हैं। Also Read - Imlie Spoiler Alert: आदित्य को किडनैप करवाएगी मालिनी की मां, उजड़ जाएगा इमली का सुहाग?