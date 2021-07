Imlie में अपना हक पाने के लिए बुरी बनेगी मालिनी?, अपकमिंग ट्विस्ट के लिए एक्साइटेड हैं Mayuri Deshmukh (Exclusive)

Mayuri Deshmukh is excited for an upcoming twist of Imlie: टीवी सीरियल इमली (Imlie) टॉप 5 शोज की लिस्ट में लगातार अपना नाम दर्ज करवा रहा है। मेकर्स भी दर्शकों के सामने एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट सामने लेकर आ रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए बेताब हो जाता है। सीरियल में मालिनी (Malini) का रोल अदा कर रहीं एक्ट्रेस मयूरी देशमुख का भी यही हाल है। बॉलीवुडलाइफ से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया है कि वो इमली (Imlie) में आने वाले नए ट्विस्ट के लिए काफी एक्साइटेड हैं। साथ ही उन्होंने ज्यादा कुछ कहे बिना हिंट दिया है कि इमली की कहानी जल्द ही नया मोड़ लेगी। Also Read - Imlie एक्ट्रेस Mayuri Deshmukh ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, कह दी 100 टके की बात (Exclusive)

मयूरी देशमुख ने बॉलीवुडलाइफ को बताया, ‘बहुत ही इंट्रस्टिंग होगा सब....मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूं क्योंकि मैं सब बता दूंगी फिर (हंसते हुए...)’

मयूरी ने आगे बताया, 'मुझे ये करके बहुत मजा आएगा। एक प्वाइंट के बाद लोगों को रिएक्शन होता ही होता है…वो अब दर्शक मालिनी में देखने वाले हैं। मालिनी का किरदार थोड़ा सा शिफ्ट होगा... नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव ये तो मैं नहीं कह सकती हूं, लेकिन हां अब वो पहले की तरह सेक्रिफाइज (त्याग करना) नहीं करेगी।

इमली के सेट पर सुंबुल तौकीर खान और मयूरी देशमुख...

आदित्य को किडनैप करवाएगी अनु

इमली के अपकमिंग एपिसोड में मालिनी की मां अनु आदित्य और इमली को अलग करने की पूरी कोशिश करेगी। अनु आदित्य को गुंडों की मदद से किडनैप करवाएगी और उसे खूब पिटवाएगी। अनु चाहती है कि आदित्य की अकड़ और हड्डियां दोनों ही टूट जाए। अब देखना यही होगा कि जब मालिनी को इन चीजों का पता चलेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। या फिर इमली इस बार आदित्य की जान बचा पाएगी या नहीं? इन सवालों के जवाब तो आपको आने वाले दिनों में मिल ही जाएंगे। फिलहाल के लिए आप ऐसी ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।