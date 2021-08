Imlie या फिर मालिनी? Mayuri Deshmukh के फेवरेट किरदार का नाम सुनकर लगेगा झटका (Exclusive)

Mayuri Deshmukh finally revealed her favorite character from Imlie: टीवी सीरियल इमली इन दिनों टीआरपी लिस्ट में खूब धमाल मचा रहा है। इस सीरियल में मालिनी की भूमिका अदा करने वाली एक्ट्रेस मयूरी देशमुख (Mayuri Deshmukh) इन दिनों अक्सर सुर्खियों में छाई रहती है। इमली के मेकर्स इन दिनों मालिनी के नए अवतार पर खूब फोकस कर रहे हैं। शुरुआत से ही इस शो के दर्शकों का दो गुट बंट चुका है। एक गुट इमली (Imlie) के किरदार को पसंद करता है तो वहीं दूसरे गुट को मालिनी (Malini) के किरदार खूब लुभाता है। जब हमने मयूरी से इस सीरियल के पंसदीदा किरदार के बारे में पूछा तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला था। Also Read - Imlie Spoiler Alert: भरी महफिल में इमली की धज्जियां उड़ाएगी मालिनी, आदित्य के कलीग्स के सामने करेगी बेइज्जत

बॉलीवुडलाइफ से बात करते हुए मयूरी देशमुख ने हंसते हुए कहा, ‘मुझे तो सुंदर बहुत पसंद है...सेट पर भी वो खूब धमाल मचाते हैं और ये किरदार अपने आप में खास है।’ बता दें कि सीरियल इमली में सुंदर का किरदार गौरव मुकेश (Gaurav Mukesh) अदा करते हैं।

मालिनी को ट्रोल करने वालों पर भी मयूरी देशमुख ने अपनी राय दी है। मयूरी ने बताया, 'अगर क्रिटिसिज्म सही चीज के लिए हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी किरदार को लोग बैश करते हैं कि अरे यार ये क्या है...मैं इन चीजों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती हूं। मैं ऐसी चीजों को नजरअंदाज करती हूं। मैं नकारात्मकता बर्दाश्त नहीं करती हूं। पैंडमिक में सकारात्मक रहने की कोशिश करिए। मैं अपने फैंस को स्पेशली कहना चाहूंगी कि अगर आपको मालिनी की तारीफ करनी है तो किसी और बुरा मत कहिए।'

रेखा से की जाती है तुलना

रेखा से की जाती है तुलना

सोशल मीडिया पर मयूरी देशमुख काफी एक्टिव रहती हैं और उनके कई वीडियोज को देखने के बाद लोगों ने उनकी तुलना एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा से भी की है। लोगों का कहना है कि मयूरी देशमुख की नजाकत और बोलचाल की अदा हूबहू रेखा से ही मिलती है। फिलहाल तो आप ऐसे ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।