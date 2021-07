Rekha से हो रही तुलना पर आया Imlie एक्ट्रेस Mayuri Deshmukh का पहला रिएक्शन, कही ये बात (Exclusive)

Imlie star Mayuri Deshmukh speaks on being compared to Bollywood actress Rekha: मयूरी देशमुख इन दिनों सुपर-डुपर हिट सीरियल इमली में अहम रोल अदा कर रही हैं। मराठी इंडस्ट्री से जुड़ी मयूरी देशमुख ने कम समय में ही हिंदी डेली सोप्स के दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। सीरियल इमली (Imlie) में मयूरी मालिनी (Malini Chaturvedi) का रोल अदा करती हैं और गश्मीर महाजनी के साथ उनकी केमेस्ट्री को लोग काफी पसंद करते हैं। मयूरी देशमुख इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनके तमाम वीडियोज को देखकर कई लोग तो उनकी तुलना बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा से करते हैं। लोगों का कहना है कि उनके स्टाइल और पर्सनैलिटी सब कुछ रेखा जी की ही तरह है। अब इस मामले में मयूरी देशमुख (Mayuri Deshmukh) ने अपना पहला रिएक्शन बॉलीवुडलाइफ को दे दिया है।। Also Read - Imlie Spoiler Alert: इमली का गुरूर तोड़ेगी मालिनी, गुंडों से बचाइएगी आदित्य की जान

कुछ हफ्ते पहले मयूरी देशमुख ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में मयूरी गुलजार साहब की लिखी हुई शायरी पढ़ती हुई दिखी थी। वीडियो में मयूरी देशमुख की नजाकत को देखने के बाद लोगों ने कहा कि मयूरी में बिल्कुल रेखा जैसी नजाकत है।

बॉलीवुडलाइफ से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मयूरी देशमुख ने कहा है, 'वो (रेखा) काफी आइकॉनिक हैं। एकाध शायरी पढ़कर उनसे तुलना होती है तो 2 मिनट के लिए अच्छा लगता है लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। उनकी अदाकारी बहुत गहरी है और मुझे रिएलिटी पता है कि वो कहां हैं और मैं कहां पर हूं। ये देखकर अच्छा लगता है कि फैंस इतना प्यार देते हैं। वो आपकी तुलना हमेशा बेस्ट के साथ ही करते हैं। उनका प्यार बेशकीमती है।'

मयूरी देशमुख से हमने पूछा कि उनकी रोल मॉडल कौन हैं तो उन्होंने अमेरिका की जानी-मानी एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप (Meryl Streep) का नाम लिया। मयूरी देशमुख ने कहा, 'मैं मेरिल स्ट्रीप को काफी पसंद करती हूं। वो अपने आपको हर रोल में खूबसूरती से ढालती हैं। उनका बेबाकपन मुझे बहुत भाता है। मैं चाहती हूं कि जिंदगी में कभी मुझे उनके जैसे बनने का मौका मिले।'