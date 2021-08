Indian Idol 12: फिनाले से पहले Arunita Kanjilal ने मोड़ा Pawandeep Rajan से मुंह, कहा ‘कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं...’

Arunita Kanjilal speaks on her romantic relation with pawandeep: इंडियन आइडल 12 के मेकर्स ने शो में पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) के बीच रोमांटिक एंगल पेश किया, जो कुछ दर्शकों को पसंद आया और कुछ को नहीं। इस लव एंगल की वजह से इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) को लेकर काफी विवाद भी हुआ लेकिन जब भी सेट पर कोई गेस्ट आया उसने इन दोनों की टांग जरूर खींची। शो के आखिरी गेस्ट करण जौहर (Karan Johar) की ही बात करें तो उन्होंने भी कुछ-कुछ होता है के गाने पर अरुणिता-पवनदीप को रोमांटिक डांस करने पर मजबूर कर दिया। Also Read - Indian Idol 12 Finale में हुई मेगास्टार Chiranjeevi की एंट्री, दर्शकों की होगी बल्ले-बल्ले

कई दर्शक तो यह मान चुके हैं कि इनके बीच रोमांटिक रिश्ता है लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल केवल दोस्त हैं। शो में नजर आने वाला प्यार केवल मस्ती-मजाक तक ही सीमित है।

अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अरुणिता कांजीलाल का आधिकारिक बयान ही पढ़ लीजिए, जो उन्होंने मीडिया को इस मुद्दे पर दिया है। अरुणिता कांजीलाल ने पवनदीप राजन के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते पर कहा है, ‘सच बोलूं तो हम काफी क्लोज दोस्त हैं। मैं अपने बाकी साथी प्रतियोगियों के साथ भी ऐसा ही रिश्ता शेयर करती हूं। यह एक शो है, जिसमें कई चीजें केवल मस्ती के लिए की जाती हैं। मुझे लगता है कि दर्शकों को हर चीज सीरियली नहीं लेनी चाहिए।’ Also Read - Indian Idol 12 के फिनाले से ठीक पहले हुई नए होस्ट की एंट्री, Aditya Narayan का हुआ पत्ता साफ?

अरुणिता कांजीलाल का यह बयान कई लोगों का दिल तोड़ सकता है क्योंकि हर कोई इन्हें एक साथ देखना ही पसंद करता है। ऐसे में अरुणिता का खुलेआम ऐलान कर देना कि वो पवनदीप की केवल दोस्त हैं, कइयों को निराश कर सकता है। इंडियन आइडल 12 का फिनाले 15 अगस्त के दिन प्रसारित होगा। 12 घंटे तक लगातार चलने वाले इस फिलाने को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। आप किस प्रतियोगी को विनर के तौर पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Also Read - Indian Idol 12 Finale में Arunita Kanjilal बना सकती हैं इतिहास, बस इन बातों से रहना होगा सावधान