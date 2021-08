Indian Idol 12: Nihal Tauro संग रिश्ते पर खुलकर बोलीं Sayli Kamble, कहा, 'मैं और वो एक साथ...' {Exclusive}

Indian Idol 12 contestant Sayli Kamble opens up on dating rumours with Nihal Tauro: टीवी सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) फिनाले का धमाकेदार आगाज होने वाला है। इसी के साथ अब इस सिंगिंग टीवी रियलिटो शो के सभी फाइनलिस्ट के बीच जंग का ऐलान हो चुका है। इस बीच शो की कंटेस्टेंट सायली कांबले (Sayli Kamble) के साथ बॉलीवुड लाइफ ने एक्सक्लुसिव बातचीत की। इंडियन आइडल 12 के यादगार सफर में सायली कांबले ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने अपनी जादुई आवाज के सहारे बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। यही वजह है कि उन्हें इस सिंगिंग कॉम्पीटिशन का तगड़ा दावेदार माना रहा है। Also Read - Indian Idol 12: AruDeep से ये दो चीजें चुराना चाहती हैं Sayli Kamble, कहा, 'वो दोनों ही...' {Exclusive}

सायली कांबले की खूबसूरत आवाज के साथ-साथ इस सिंगिंग रियलिटी शो के दौरान उनकी दोस्ती की चर्चा को-कंटेस्टेंट निहार तारो (Nihal Tauro) के साथ भी खूब रही। यही नहीं, इस बीच उनके अफेयर की खबरें भी खूब बनी। अब सायली कांबले ने बॉलीवुड लाइफ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान अपने और निहाल के कथित अफेयर पर चुप्पी तोड़ी है। सायली कांबले ने कहा कि निहाल तारो उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। सायली कांबले ने कहा, ‘हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। हम जब साथ में होते हैं तो खूब मस्ती करते हैं। ऐसी बातें सिर्फ अफवाह हैं।’ सायली कांबले ने कहा कि वो जब भी निहाल तारो के साथ होती हैं तो खुद को बहुत प्रोटेक्टिव फील करती हैं। उनके साथ होने पर उन्हें मां-बहन जैसी फीलिंग आती है। सायली कांबले के इस बयान ने इन दोनों कंटेस्टेंट्स की दोस्ती को अफेयर का नाम देने वाली रिपोर्ट्स पर ठंडा पानी डाल दिया है। Also Read - Indian Idol 12 Exclusive: Nachiket Lele के एलिमिनेशन पर Nihal Tauro ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा 'उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस...'

12 घंटे चलेगा इंडियन आइडल 12 का फिनाले

सिंगिंग टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का फिनाले 15 अगस्त को होना है। इस फिनाले को और भी ज्यादा दमदार बनाने के लिए निर्माताओं ने बड़ी प्लानिंग की है। जिसके तहत पहली बार शो के फिनाले को करीब-करीब पूरे दिन प्रसारित किया जाने वाला है। शो का फिनाले 12 घंटे लंबा होगा। जिसके बाद इस सीजन का विजेता चुना जाएगा। तो क्या आप इंडियन आइडल 12 के फिनाले के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।