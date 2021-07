Indian Idol 12 Exclusive: Aditya Narayan ने की अपने Top 5 की घोषणा, बोले 'कोई लड़का बाहर...'

Indian Idol 12 EXCLUSIVE: Aditya Narayan Wants Female Contest to win the show: टीवी इंडस्ट्री के फेमस रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) का सफर किसी रोलरकोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। इस शो एक बढ़कर एक कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया। शो फिनाले के नजदीक पहुंच चुका है। ऐसे में शो को अब पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, शनमुखप्रिया, निहाल टौरो, सायली कांबले और मोहम्मद दानिश सहित टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं। बॉलीवुडलाइफ से बात करते हुए इंडियन आइडल 12 के होस्ट आदित्य नारायण (Aditya Narayan) ने बताया कि वो शो में किसी फीमेल कंटेस्टेंट्स को ट्रॉफी का हकदार बनते हुए देखना चाहते हैं। Also Read - Indian Idol 12 Exclusive: शो को स्क्रिप्टेड बताने वाले ट्रोलर्स पर भड़के Aditya Narayan, कहा 'हम शो के जरिए...'

आदित्य नारायण ने कहा, 'मैं इस शो में हुए जेंडर रिप्रजेंटेशन से बहुत खुश हूं। इस बार टॉप 6 में हमारे पास 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। इन सभी के बीच टॉप स्थान के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। यह अभी 50-50 रेश्यो है। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूं कि जो भी फिनाले से पहले लड़कों में से कोई एक एलिमिनेट हो। यह मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सभी तीन फीमेल कंटेस्टेंट्स टॉप 5 में होने के लायक हैं। मैं चाहता हूं कि कोई एक फीमेल कंटेस्टेंट को इस साल इंडियन आइडल ट्रॉफी उठाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे लड़के लड़कियों से कम नहीं हैं लेकिन अगर आप मुझसे एक दर्शक के रूप में पूछें, तो मैं एक फीमेल कंटेस्टेंट को शो जीतते देखना चाहता हूं।'

इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले के बारे में बात करते हुए आदित्य ने कहा कि फैंस अच्छे सॉन्ग्स और एंटरटेनमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। यह इंडियन आइडल का ऐतिहासिक सीजन रहा है। इसलिए निर्माताओं ने एक ऐतिहासिक फिनाले होस्ट करने का फैसला किया है, जो 15 अगस्त को दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक ऑन एयर होगा। आदित्य ने यह भी बताया कि ग्रैंड फिनाले पर उदित नारायण, आशा भोसले और अल्का याग्निक जैसे कई दिग्गज सिंगर्स स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आएंगे। इन सभी जजेज के साथ मैं भी उनकी परफॉर्मेंस में योगदान दूंगा। यही नहीं इस सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास कई वजह हैं। इस सीजन को दर्शकों को ओर खूब प्यार मिला है और उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स पर खूब प्यार लुटाया है।

आदित्य ने आगे कहा, 'हम अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के साथ ग्रैंड फिनाले करेंगे। इसलिए आने वाले हफ्तों में फिनाले से पहले एक और एलिमिनेशन होगा। फिर दो और कंटेस्टेंट्स 2-3 घंटे के अंतराल के भीतर फिनाले की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद हम अपने टॉप 3 फाइनलिस्ट को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का ताज देंगे।'