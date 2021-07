Indian Idol 12: Pawandeep-Arunita के लव एंगल पर Mohd Danish का चौंकाने वाला बयान, बोले ‘मुझे नहीं पता कि दोनों प्यार में...’ [Exclusive]

Mohd Danish on Pawandeep Rajan and Arunita Kanjilal's 'love angle': इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) धीरे-धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। शो को अपने टॉप 6 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, जिनमें से कोई एक विजेता की ट्रॉफी लेकर घर जाएगा। इंडियन आइडल के 12वें सीजन के साथ कई विवाद जुड़े, जिनमें से पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) का लव एंगल सबसे बड़ा रहा। दर्शकों ने मेकर्स पर इन दोनों के बीच जबरदस्ती की लव स्टोरी क्रिएट करने का आरोप लगाया और कहा कि शो में आए बच्चों को टीआरपी के लिए इस तरह यूज करना गलत है। Also Read - Indian Idol 12 Exclusive: Top 6 में पहुंची Shanmukhapriya के सपोर्ट में उतरे Mohd Danish, बोले ‘उसे लोग ही वोट...’

पवनदीप राजन और अरुणणिता कांजीलाल के बीच हर एपिसोड में खट्टी-मीठी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जो कुछ दर्शकों को पसंद भी आती है। शो से जुड़े लोगों से जब भी इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने इससे हमेशा इनकार किया कि दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ता है।

इंडियन आइडल 12 के गायक दानिश ने भी पवनदीप और अरुणिता के बीच रोमांटिक रिश्ते से इनकार कर दिया है। बॉलीवुड लाइफ के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए दानिश ने कहा, ‘हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। हम एक-दूसरे से अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं। शो में कोई भी चीज टीआरपी के लिए नहीं की जाती है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि पवनदीप और अरुणिता के बीच लव एंगल है, दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता है।’ Also Read - Sunny Hindustani से पीछे नहीं हैं Indian Idol विनर Salman Ali, लंदन में हजारों लोगों के सामने करेंगे लाइव कॉन्सर्ट

मोहम्मद दानिश ने बॉलीवुड लाइफ के साथ बात करते हुए कहा कि इंडियन आइडल 12 का फिनाल 15 अगस्त के दिन प्रसारित होगा, जिसकी तैयारी में सभी प्रतियोगी लगे हुए हैं। जब मोहम्मद दानिश से उनकी जर्नी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, ‘मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मैं यहां तक पहुंच गया हूं।’ Also Read - Indian Idol 12 पर धमाल मचाने आ रहे Dharmendra, सिंगर Arunita Kanjilal को खूबसूरती में टक्कर देने के लिए आएगी ये खास हसीना