Indian Idol 12 Exclusive: #Arudeep को हद से ज्यादा मिली लाइमलाइट पर Nihal ने तोड़ी चुप्पी, बोले 'शो के दौरान मुझे ऐसा...'

Nihal Tauro Reveals About Pawandeep Rajan and Arunita Kanjilal Popularity in Indian Idol 12: टीवी इंडस्ट्री का लोकप्रिय रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) अपने आखिरी पड़ाव पर है। इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का फिनाले 15 अगस्त को है। इस दिन का इंतजार दर्शक भी बेताबी से कर रहे थे। ये सीजन वैसे कई चीजों की वजह से सुर्खियों में रहा। इनमें से एक कारण पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) की जोड़ी भी है। इंडियन आइडल 12 की ये जोड़ी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। ऐसे में इस शो के पसंदीदा कंटेस्टेंट निहाल तारो (Nihal Tauro) ने पवनदीप और अरुणिता की लोकप्रियता और शो में उनकी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने पर अपना पक्ष रखा है।

जब निहाल तारो से पूछा गया कि बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले इंडियन आइडल 12 के मेकर्स पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को ज्यादा तवज्जो देते है। इस बार में निहाल ने कहा, 'ऐसा कुछ नहीं नहीं है। शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स को एक समान समझा जाता है। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि पवनदीप और अरुणिता की ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यह सच है कि उनकी जोड़ी काफी अच्छी लगती है और कभी-कभी जजेज उनकी टांग खींचते रहते हैं।'

इस समय इंडियन आइडल 12 में निहाल तारो सहित अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal), पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan), सायली कांबले (Sayali Kamble), शन्मुखप्रिया (Shanmukhpriya) और मोहम्मद दानिश (Mohd Danish) सहित टॉप 6 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं। 15 अगस्त के दिन खुलासा होगा कि सीजन के 6 फाइनलिस्ट में से किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा। इंडियन आइडल 12 के ये फिनाले लगभग 12 घंटों तक चलने वाला है। इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले को आदित्य नारायण और जय भानुशाली मिलकर होस्ट करेंगे।