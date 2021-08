Indian Idol 12 Exclusive: Nachiket Lele के एलिमिनेशन पर Nihal Tauro ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा 'उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस...'

Nihal Tauro Talk About Nachiket Lele Elimination Before Finale: टीवी दुनिया के लोकप्रिय सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त को होने जा रहा है। इस शो के फिनाले में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इस समय शो में अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal), पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan), सायली कांबले (Sayali Kamble), शन्मुखप्रिया (Shanmukhpriya), निहाल तारो (Nihal Tauro) और मोहम्मद दानिश (Mohd Danish) सहित टॉप 6 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं। दर्शकों की नजर इस समय इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी पर लगातार बनी हुई है। हरकोई यह जानने के लिए बेताब है कि आखिर इस सीजन का ताज किसके सिर सजेगा। इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले से पहले बॉलीवुडलाइफ के साथ बात करते हुए निहाल तारो (Nihal Tauro) ने नचिकेत लेले (Nachiket Lele) के एलिमिनेशन बड़ा खुलासा किया है। Also Read - Indian Idol 12: AruDeep से ये दो चीजें चुराना चाहती हैं Sayli Kamble, कहा, 'वो दोनों ही...' {Exclusive}

निहाल तारो ने बताया कि नाचिकेत लेले उनका रूममेट था। इंडियन आइडल 12 से जब नचिकेत लेले बाहर हुए, तो मैं एकदम शॉक रह गया था। वो मेरा रूममेट था और उनके जाने का मुझे बहुत दुख था। नचिकेत के जाने के बाद मेरी परफॉर्मेंस भी कमजोर पड़ने लगी थी। यही वजह थी कि मैं ठीक तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा था। हालांकि धीरे-धीरे मैंने खुद को संभाला और एक बार अपने ट्रैक पर वापस आया।

निहाल तारो टॉप 6 कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। हम सभी ने इंडियन आइडल 12 के अब के सभी एपिसोड्स में निहाल तारो की हर परफॉर्मेंस को खूब एन्जॉय किया है। इतना ही नहीं निहाल तारो अपनी सिंगिंग स्किल्स से जनता के साथ-साथ शो में आए गेस्ट और जजेज का भी दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। इंडियन आइडल 12 का फिनाले 12 घंटे तक चलने वाला है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले के खास मौके पर 200 से ज्यादा गानों पर परफॉर्म किया जाएगा। Also Read - Indian Idol 12 के फिनाले में Shanmukhapriya का सुपर फैन बनकर पहुंचे Vijay Deverakonda, कर दी सबकी बोलती बंद