टीवी इतिहास का सबसे लम्बा चलने वाला रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) बीती रात खत्म हो गया। टॉप 6 में पहुंचे प्रतियोगियों में से पवनदीप राजन को विजेता की ट्रॉफी मिली, जिसके बाद फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। पवनदीप राजन इस सीजन के सबसे हुनरमंद प्रतियोगी बनकर उभरे थे, जिस कारण हर कोई चाहता था कि वो ही विजेता बने। पवनदीप राजन के नाम के ऐलान के साथ ही सेट पर जश्न शुरू हो गया।

बॉलीवुड लाइफ ने पवनदीप राजन से एक्सक्लूसिव बात की और जानने की कोशिश की कि वो विजेता बनने की खुशी कैसे सेलीब्रेट करेंगे? पवनदीप राजन ने बताया कि वो अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। इस पार्टी में टॉप 6 में पहुंचे सभी प्रतियोगी भी शामिल होंगे। पवनदीप राजन के अनुसार, 'हम सभी लोगों ने काफी मेहनत की है, जिस कारण सभी जश्न के हकदार हैं। मैं सबके साथ पार्टी करूंगा। जो भी फिनाले में पहुंचे हैं, वो मेरे हिसाब से विनर हैं।'

पवनदीप राजन के विजेता बनने के बाद हमने उनसे पूछा कि घरवालों का क्या रिएक्शन था, तब उन्होंने बताया, ‘मेरी मम्मी काफी खुश हैं। जब मुझे विजेता की ट्रॉफी मिली तो वो खुश हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे कुछ दोस्त भी शूटिंग पर आए थे, वो लोग बेहद उत्साहित हो गए और सबने मुझे गोद में उठा लिया।’

अपने फ्यूटर प्लान्स पर बात करते हुए पवनदीप राजन ने बताया, 'मैं सबसे पहले मुंबई में अपना घर लेना चाहता हूं। इसके बाद मैं यहां अपना स्टूडियो सेट करूंगा। मैं यहीं पर काम करना चाहता हूं।' पवनदीप राजन ने बताया कि वो इंडियन आइडल 12 में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों के साथ भी भविष्य में काम करेंगे। वो सभी टच में रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे के काम आ सकें।