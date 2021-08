Pawandeep Rajan sent sweet message to all his fans: 15 अगस्त की रात खत्म होते-होते पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) ने इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के विनर का खिताब अपने नाम कर लिया। पवनदीप राजन ने हर हफ्ते जिस तरह की परफॉर्मेंस दीं, उनसे साफ हो गया था कि वो ही इंडियन आइडल 12 के विनर बनकर उभरेंगे लेकिन 15 अगस्त की रात आधिकारिक तौर पर उनके नाम पर मुहर लग गई। पवनदीप राजन को शुरुआत से ही दर्शकों का प्यार मिलता रहा, जो फिनाले के दिन भी कम नहीं हुआ। उन्हें दर्शकों ने सबसे ज्यादा वोट दिए और विनर बना दिया। Also Read - Indian Idol 12 Exclusive: विनर का ऐलान होते ही ब्लैंक हो गए थे Pawandeep Rajan, बोले ‘मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था’

बॉलीवुड लाइफ के साथ बात करते हुए पवनदीप राजन ने वोट करने वाले सभी दर्शकों को थैंक यू कहा है। पवनदीप राजन ने कहा है कि अगर फैंस उन पर इतना प्यार नहीं बरसाते तो वो विनर नहीं बन पाते। पवनदीप राजन ने फैंस को स्पेशल मैसेज देते हुए कहा है, 'मैं सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद उन सबका जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इतना प्यार, सम्मान और इतना सपोर्ट देने के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूं। सब लोग कोविड में अपना ध्यान रखिए। बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा और सब नॉर्मल दिनचर्या में लौट आएंगे।'

पवनदीप राजन के साथ 5 लोगों ने फिनाले में कदम रखा था, जो विनर नहीं बन पाए। पवनदीप राजन ने कहा है कि वो लोग भी विनर ही हैं क्योंकि उन्होंने भी फिनाले तक का सफर तय किया है। पवनदीप के अनुसार, ‘मैं अपने सभी साथियों को बधाई दूंगा क्योंकि वो लोग फिनाले में आए। वो लोग भी विजेता से कम नहीं हैं। मैं उन लोगों को भी एक-एक हफ्ते के लिए ट्रॉफी दूंगा।’ फिनाले में अरुणिता कांजीलाल को दूसरा और सायली कांबले को तीसरा स्थान मिला है।