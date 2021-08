Pawandeep Rajan will share Winner trophy with other 5 finalists: इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) ने अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बना दिया। उन्होंने हर जॉनर के गाने गाकर फैंस का मनोरंजन किया। फैंस में बढ़ती लोकप्रियता का ही नतीजा रहा कि पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के विनर बनकर उभरे। पवनदीप राजन को दर्शकों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया, जिस कारण वो इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी उठा पाए। Also Read - Indian Idol 12 Exclusive: विनर का ऐलान होते ही ब्लैंक हो गए थे Pawandeep Rajan, बोले ‘मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था’

इंडियन आइडल 12 फिनाले की शुरुआत से पहले बॉलीवुड लाइफ ने पवनदीप राजन से मुलाकात की थी। पवनदीप राजन ने हमें बताया था कि अगर वो विनर बनते हैं तो एक-एक महीने के लिए सभी को ट्रॉफी घर पर रखने के लिए देंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फिनाले में पहुंचे सभी लोग विनर हैं।

पवनदीप राजन के विनर बनने के बाद बॉलीवुड लाइफ ने उनसे चंद मिनटों के लिए मुलाकात की और पूछा कि क्या अब भी वो विनर की ट्रॉफी अपने साथी प्रतियोगियों के लिए देना चाहेंगे? जवाब में पवनदीप राजन ने कहा, ‘जी हां, एकदम। मैं फिनाले में पहुंचे सभी लोगों के साथ ट्रॉफी को बांटूंगा और एक-एक महीने के लिए सबको यह ट्रॉफी रखने के लिए दूंगा। फिनाले में पहुंचे हम सभी लोग विनर हैं, ऐसा मेरा मानना है।’ Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan ने जीता शो, Arunita Kanjilal दूसरे तो Sayli Kamble रहीं तीसरे नंबर पर

पवनदीप राजन की यही ईमानदारी और मासूमियत लोगों को पसंद आती है। शो की शुरुआत से ही उनकी तारीफ होती आ रही है लेकिन उन्होंने इस तारीफ को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। पवनदीप राजन ने हमेशा अपने गाने पर ही ध्यान रखा और अंत में उनकी मेहनत रंग लायी। पवनदीप राजन की हर गेस्ट जज ने तारीफ की थी और 15 अगस्त दिन पवनदीप राजन ने इन तारीफों की लाज रखी। पवनदीप राजन की जीत से उनके घरवाले और दोस्त काफी खुश हैं।

पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर बने जबकि अरुणिता कांजीलाल दूसरे स्थान पर रही। तीसरे स्थान पर सायली कांबले आई और चौथा स्थान मोहम्मद दानिश को मिला है। Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan ने जीता खिताब, Arunita Kanjilal ने सबके सामने गले लगाकर दी बधाई