Indian Idol 12 Finale से पहले ट्रोलिंग और विवादों पर बोले Mohd Danish, कहा, '90% लोग हमारे...' {Exclusive}

Indian Idol 12 Finale Mohd Danish opens up on trolling and scripted show comments:सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12 Finale) अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचने वाला है। इस टीवी रियलिटी शो का मेगा फिनाले 15 अगस्त के दिन हो रहा है। फिनाले से पहले सिंगिंग रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स से लेकर शो में होने वाली हर हलचल लोगों का ध्यान खींच रही है। इंडियन आइडल 12 को हर बार की तरह इस बार भी लोगों का खूब प्यार मिला। मगर साथ ही ये शो कई बार विवादों के बीच भी घिर गया। शो पर अक्सर ही स्क्रिप्टेड होने के भी आरोप लगते रहे हैं। जबकि कई दफा ये सिंगिंग रियलिटी शो लोगों के गुस्से का भी शिकार हुआ है। अमित कुमार कॉन्ट्रोवर्सी से लेकर अनु मलिक के दोबारा शो से जुड़ने तक कई बातों को लेकर शो ने भयंकर ट्रोलिंग का सामना किया है। ऐसे में इस टीवी रियलिटी शो के विवादों का कंटेस्टेंट्स पर कैसा असर पड़ता है। इस बारे में हमने शो के कंटेस्टेंट मोहम्मद दानिश (Mohd Danish) से जानना चाहा।

मोहम्मद दानिश ने बॉलीवुड लाइफ से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ट्रोलिंग और विवादों को लेकर कहा, ‘हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। हम सब सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस देकर उन हेटर्स का भी दिल जीतना चाहते हैं। 90 प्रतिशत लोग हमारे साथ हैं। सिर्फ 10 प्रतिशत ही नफरत करते हैं। हम उनका दिल भी जीत लेंगे। बाकी हम सिर्फ सकारात्मक बातों पर अपना ध्यान रखते हैं।’ मोहम्मद दानिश ने इस बयान के साथ एक झटके में उन ट्रोल्स की बोलती बंद कर दी है जो प्रतियोगियों की मेहनत देखे बगैर शो की ट्रोलिंग और विवादों को लेकर बातें करते हैं।

बता दें कि मोहम्मद दानिश इस टीवी रियलिटी शो (Indian Idol 12 Finale) के एक मजबूत दावेदार हैं। शो में उनके अलावा पवनदीप रंजन, अरुणिता कांजीलाल, सायली कांबले, शन्मुखप्रिया और निहाल तारो भी विनर की रेस में हैं। ऐसे में जीत का सेहरा किस कंटेस्टेंट के सिर पर सजेगा इसे लेकर दर्शकों के बीच भी काफी उत्सुकता है।