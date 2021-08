Indian Idol 12 Finale में किसके सिर सजेगा जीत का ताज? Mohd Danish ने किया खुलासा {Exclusive}

Mohd Danish reveals who will be the winner of the Indian Idol 12 Finale: सोनी टीवी के सुपरहिट सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के विनर का ऐलान होने में अब बस कुछ ही पलों की दूरी बची है। 15 अगस्त के दिन इस टीवी रियलिटी शो के मेगा फिनाले में जीत का सेहरा किस कंटेस्टेंट के सिर पर सजता है। इसका इंतजार हर शख्स को है। सिंगिंग टीवी रियलिटी शो के टॉप 6 कंटेस्टेंट की लिस्ट में धमाकेदार एंट्री पा चुके मोहम्मद दानिश (Mohd Danish) के साथ हाल ही में बॉलीवुड लाइफ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान हमने शो के टॉप कंटेंडर माने जा रहे मोहम्मद दानिश से ये जानने की कोशिश की, कि उनके मुताबिक इस सीजन का विजेता कौन होने वाला है। Also Read - Indian Idol 12 Exclusive: #Sidnaaz से हुई तुलना पर शरमाए #Arudeep, बोले 'अगर ऐसा है तो हमें भी खूब प्यार...'

मोहम्मद दानिश ने इस सवाल के जवाब में बयान देते हुए कहा, ‘ट्रॉफी कोई भी जीते, हम सब एक फैमिली की तरह हैं और ट्रॉफी तो घर ही आने वाली है। हम सब एक साथ हैं।’ मोहम्मद दानिश का ये बयान दावा कर रहा है कि इस वक्त वो इस सिंगिंग रियलिटी शो के हर पल का लुत्फ जमकर उठाना चाहते हैं। शो के दौरान एक दूसरे के प्रतियोगी होने के बावजूद इन सभी के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई है। मोहम्मद दानिश को इंडियन आइडल 12 के विनर का एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। मोहम्मद दानिश ने इंडियन आइडल 12 के इस सफर को बखूबी जिया है। उन्होंने इस शो के दौरान एक से बढ़कर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जिसकी वजह से ही मोहम्मद दानिश के सिर पर शो के दर्शक जीत का ताज देखना चाहते हैं।

मेगा फिनाले में नजर आएगा लाइगर स्टार विजय देवरकोंडा

इंडियन आइडल 12 के शो का फिनाले 15 अगस्त को होने वाला है। जिसे निर्माता बेहद विशाल स्तर पर तैयार कर रहे हैं। इंडियन आइडल फिनाले 12 की रंगीन शाम में हिस्सा लेने के लिए मेकर्स ने लाइगर स्टार विजय देवरकोंडा को भी बुलाया है। जिसकी झलक मेकर्स एक प्रोमो के जरिए दिखा चुके हैं। विजय देवरकोंडा अरुणिता कांजीलाल को वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करते दिख रहे हैं। Also Read - Indian Idol 12: AruDeep से ये दो चीजें चुराना चाहती हैं Sayli Kamble, कहा, 'वो दोनों ही...' {Exclusive}