Indian Idol 12 Grand Finale: Pawandeep Rajan react on Comparing His and Arunita Kanjilal Pair With Sidnaaz, Show Gratitude for Fans [EXCLUSIVE]: सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) को खत्म होने में अब कुछ चंद घंटे ही बचे है। कल 'इंडियन आइडल 12' के विनर के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लोग जानना चाहते हैं कि 'इंडियन आइडल 12' की ट्रॉफी किसकी झोली में जाकर गिरेगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेताब हैं। हाल तो ये हो चुके हैं कि फिनाले से ठीक पहले लोग पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की जोड़ी की तुलना बिग बॉस 13 के सिडनाज से कर रहे हैं। Also Read - Indian Idol 12: AruDeep से ये दो चीजें चुराना चाहती हैं Sayli Kamble, कहा, 'वो दोनों ही...' {Exclusive}

लोगों का मानना है कि सिडनाज की तरह की पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल एक साथ अच्छे लगते हैं। ऐसे में पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को हमेशा साथ रहना चाहिए। इसी बीच पवनदीप राजन ने फैंस की इस तुलना पर अपनी जबान खोल दी है। बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए पवनदीप राजन ने बताया कि सिडनाज से तुलना होने पर उनका क्या रिएक्शन है।

पवनदीप राजन ने कहा, 'बीते कुछ समय से मैं काफी व्यस्त चल रहा हूं। लिहाजा मुझे नहीं पता कि लोग सोशल मीडिया पर मेरी और अरुणिता कांजीलाल की जोड़ी के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। अगर लोगों को लगता है कि मेरी और अरुणिता कांजीलाल की जोड़ी सिडनाज जैसी है तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग हम दोनों की जोड़ी लगातार प्यार दे रहे हैं। मेरे फैंस ऐसे ही आगे भी हम दोनों को ऐसे ही पसंद करते रहे। मैं बस यही चाहता हूं।' Also Read - Indian Idol 12: Nihal Tauro संग रिश्ते पर खुलकर बोलीं Sayli Kamble, कहा, 'मैं और वो एक साथ...' {Exclusive}

देखें 'इंडियन आइडल 12' का प्रोमो- Also Read - Indian Idol 12 Exclusive: Nachiket Lele के एलिमिनेशन पर Nihal Tauro ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा 'उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस...'

गौरतलब है कि फैंस भले ही पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को कपल के तौर पर देखते हो लेकिन सच कुछ और ही है। पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल दोनों ये बात साफ कर चुके हैं कि उनके बीच केवल दोस्ती का रिश्ता है। पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल दोनों का मानना है कि समय के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई है। यही केमिस्ट्री फैंस को टीवी पर देखने को मिलती है। बताते चलें के इंडियन आइडल 12 के फिनाले में पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल एक साथ परफॉर्म करने वाले हैं।