पवनदीप राजन ने बीती 15 अगस्त को अपने सभी प्रतिद्वंदियों को धूल चटाकर इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के विजेता ट्रॉफी उठा ली। पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) इंडियन आइडल 12 के सबसे हुनरमंद गायक थे, जिन्हें विनर के रूप में देखने का ख्वाब शो के जज भी पाले बैठे थे। जजों के साथ-साथ दर्शकों ने भी पवनदीप राज पर ही सबसे ज्यादा प्यार बरसाया, जिस कारण वो बाकी सबको पछाड़ने में कामयाब हुए।

पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल 12 जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया है कि वो बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो किस कलाकार की फिल्म में आवाज देना का ख्वाब देखते हैं तो उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि वो सलमान खान (Salman Khan) को आवाज दें।

पवनदीप राजन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, 'वो दिन मेरे लिए ख्वाब जैसा होगा, जब ए.आर. रहमान, प्रीतम और सलमान खान मुझे अपने गाने के लिए साइन करेंगे। इन दोनों म्यूजिक कम्पोजर्स के साथ काम करना मेरा सपना है और भाईजान की फिल्म में गाना गाने का ख्वाब तो हमेशा से ही मैं देखता आया हूं।'

पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल 12 पर हर तरह के गाने गाकर दिखा दिया है कि वो किसी भी जॉनर के गाने को गा सकते हैं। इंडियन आइडल 12 के मंच पर उन्होंने अपना हुनर दिखाने में कोई कमी नहीं रखी। हमें उम्मीद है कि ए.आर. रहमान, प्रीतम और सलमान खान गायक पवनदीप राजन का यह गाना सुनेंगे और उन्हें अपने साथ काम करने का चांस देंगे।

पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल 12 मे विजेता की ट्रॉफी अरुणिता कांजीलाल और सायली कांबले को धूल चटाकर उठाई थी। टॉप 3 में पहुंचे इन तीनों प्रतियोगियों में से पवनदीप राजन को सबसे ज्यादा वोट मिले थे।