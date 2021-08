Indian Idol 12: AruDeep से ये दो चीजें चुराना चाहती हैं Sayli Kamble, कहा, 'वो दोनों ही...' {Exclusive}

Indian Idol 12 contestant Sayli Kamble wants to steal these qualities from Pawandeep Rajan and Arunita Kanjilal: सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले सिंगिंग की दुनिया के सबसे बड़े टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का फिनाले अब बस कुछ ही दूर है। इसके साथ ही ये खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार इस सीजन का विजेता कौन बनने वाला है। इंडियन आइडल 12 बीते एक दशक से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। इसके साथ ही इस टीवी रियलिटी शो ने देश को कई बेहतरीन सिंगर्स भी दिए हैं। यही वजह है कि हर साल इंडियन आइडल शो की धूम रहती है। इस बीच इंडियन आइडल 12 की कंटेस्टेंट सायली कांबले (Sayli Kamble) से बॉलीवुड लाइफ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। Also Read - Indian Idol 12: Nihal Tauro संग रिश्ते पर खुलकर बोलीं Sayli Kamble, कहा, 'मैं और वो एक साथ...' {Exclusive}

सायली कांबले इंडियन आइडल 12 के विनर की सबसे तगड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। इसके अलावा अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) और पवनदीप रंजन (Pawandeep Rajan) को भी इस कॉन्टेस्ट की रेस में सबसे आगे देखा जा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड लाइफ ने सायली कांबले से हुए एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान जब पूछा कि अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप रंजन को वो अपने साथ कॉम्पीटिशन में कैसे देखती हैं और अगर उन्हें मौका मिला तो वो इन दोनों से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो लेना चाहती है। तो इस पर सायली कांबली ने पवनदीप और अरुणिता की सिंगिंग टैलेंट की खूब तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि पवनदीप रंजन एक मल्टी टैलेंटेड सिंगर हैं। जबकि अरुणिता कांजीलाल अच्छी सिंगर होने के साथ-साथ बेहद क्यूट भी हैं। तो अगर उन्हें मौका मिला तो वो इन दोनों से उनकी ये क्वालिटी चुराना पसंद करेंगी।

सायली कांबले के इस बयान पर पवनदीप रंजन और अरुणिता कांजीलाल के फैंस का क्या रिएक्शन होगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से इंडियन आइडल सीजन 12 का खिताब किस कंटेस्टेंट को मिलना चाहिए। अपनी राय आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।