'बजरंगी भाईजान', 'काबुल एक्सप्रेस' और 'एक था टाइगर' जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्ममेकर और डायरेक्टर कबीर खान (Kabir Khan) के नए बयान पर जबरदस्त विवाद हो रहा है। कबीर ने अपने हालिया इंटरव्यू में हिंदी फिल्मो में मुगलों को गलत तरीके से दिखाए जाने पर नाराजगी जताते हुए उन्हें देश का 'असली राष्ट्र निर्माता' बताया है। एंटरटेनमेंट पोर्टल 'बॉलीवुड हंगामा' को दिए एक इंटरव्यू में कबीर खान ने फिल्मों में मुगलों को 'हत्यारा' और क्रूर शासक दिखाए जाने पर गुस्सा जाहिर किया है।

कबीर ने कहा, 'मैं समझता हूं कि जब एक फिल्ममेकर अपने पॉइंट को साबित करने के लिए रिसर्च करता है तो उसमें सबका नजरिया अलग-अलग हो सकता है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में मुगलों को गलत दिखाना चाहते हैं तो फिर पहले रिसर्च करें। आप किसी रिसर्च के आधार पर ऐसा करें और सबके साथ हमें भी समझाएं कि आखिर मुगल गलत क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुगल विलेन थे? अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे और इतिहास पढ़ेंगे तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा कि मुगल गलत क्यों थे? मैं ऐसा मानता हूं कि मुगल हमारे राष्ट्र के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। इसलिए उन्हें बिना किसी सबूत के एक हत्यारे के तौर पर दिखाना एकदम गलत है।' इसी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और सोशल मीडिया लोग कबीर को भला बुरा कह रहे हैं। देखिए लोगों के रिएक्शनंस...

Kabir Khan is right. Mughals were nation builders. They built Pakistan. — Eminent Intellectual (@Workingboxwali) August 26, 2021

“Dad, why can’t Google find nations built by Mughals?” “Beta, because those nations are hidden inside Indian temples.”#ShortStory #Mughals pic.twitter.com/kmOuE3ZuOL — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) August 26, 2021

Kabir Khan is an ignorant actor. Mughals were afghan invaders who conquered Indian subcontinent after the clash at panipat overshadowing the powerful Delhi Sultanate(1526). Their rule was harsh. Massive religious conversion, & mass demolition of Hindus sites between 1550-1720. pic.twitter.com/McvTmxeZim — ?????? (@aka_dpu) August 25, 2021

Yup...builders of a nation where Hindus were massacred,treated as second class citizens,forcibly converted,evicted,women raped,humiliated,coerced into paying Jizya etc. etc. Such glorious nation-builders they were,Kabir Khan! — Moumanti Podder (@Busybee_mou) August 26, 2021

Kabir Khan is right that Mughals build the nation. Like all Islamic invaders, Mughals too looted Bharat/Hindus and built their native places. — Priest࿗ (@Adhiyajna_) August 26, 2021

लोगों ने कबीर पर अपनी भड़ास निकाली है। लोगों का कहना है कि हां, मुगल देश के मुख्य निर्माताओं में से एक थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया था। वहीं एक दूसरे शख्स ने लिखा कि सांस्कृतिक विरासत को जलाना और लोगों को मारना ही मुख्य निर्माताओं का काम था तो हां मुगल देश के मुख्य निर्माता थे। वैसे कबीर खान के इस विवादित बयान पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके बताइए...