Shah Rukh Khan-Rajkumar Hirani की अपकमिंग फिल्म में दिखेंगी Kajol? अदाकारा ने खोला राज

Kajol on her upcoming projects: 90 के दशक की सबसे मशहूर बॉलीवुड जोड़ी की बात की जाए तो शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल (Kajol) का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। इन दोनों ने साथ में इतनी सुपरहिट फिल्में दी हैं कि ये इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हैं। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए काजोल को अप्रोच किया है, जिसमें शाहरुख खान भी दिखाई देंगे। मेकर्स ने अभी तक इन खबरों पर पक्की मुहर नहीं लगाई है लेकिन इस खबर से ही दर्शकों का उत्साह सांतवे आसमान पर पहुंच गया है।

इन खबरों के सामने आने के बाद से ही दर्शक यह जानने के लिए बेचैन हैं कि मेकर्स इस फिल्म का ऐलान कब करेंगे? फैंस की बेकरारी के बीच काजोल ने मीडिया में ऐसा बयान दे दिया है कि सबका दिल टूट जाएगा।

अगर आप शाहरुख खान और काजोल को दोबारा साथ देखने के लिए बेचैन हैं तो काजोल का बयान आपको निराश कर सकता है। काजोल ने हिन्दुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि राजकुमार हिरानी ने अभी तक उन्हें अप्रोच नहीं किया है और वो शाहरुख खान के साथ कोई फिल्म नहीं कर रही हैं।

काजोल के अनुसार, 'उनकी तरफ से मुझे कोई ऑफर नहीं आया है। मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूं और इंटरनेट के माध्यम से लोगों से मुलाकात भी कर रही हूं लेकिन मैंने किसी भी फिल्म के लिए हरी झंडी नहीं दी है।'

बीते दिनों आई खबरों में बताया गया था कि काजोल डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी का किरदार निभाती दिखेंगी। राजकुमार हिरानी की यह फिल्म भी लोगों को आईना दिखाने का काम करेगी, जिसमें कॉमेडी का तड़का लगाया जाएगा। खैर आप वोट देकर हमें जरूर बताएं कि क्या आप काजोल-शाहरुख की जोड़ी को दोबारा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं?