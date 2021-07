Khatron Ke Khiladi 11: Divya Agarwal संग शादी रचाने पर Varun Sood ने कही ये बात, बोले 'हम जल्द ही...'

Varun Sood on Marriage With Divya Agarwal: वरुण सूद (Varun Sood) टीवी के मशहूर स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक बनकर उभरे हैं। वरुण सूद इससे पहले कई रिएलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें रोडीज के पिछले सीजन में एक गैंग लीडर के रूप में देखा गया था। हाल ही में ईटाइम्स के साथ बातचीत के दौरान वरुण सूद ने शो में रोहित शेट्टी के साथ काम करने को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लेवल पर जाने के बाद रोहित शेट्टी एक अच्छे और हम्बल पर्सन हैं। ऐसे में वरुण सूद ने अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) के साथ अपनी शादी के बारे में भी बात की और कहा कि वे दोनों इसके लिए बहुत छोटे हैं। वरुण ने यह भी बताया कि वो पहले अपने करियर में सफलता हासिल करना चाहेंगे। Also Read - Splitsvilla में प्यार की पींगे बढ़ाने के बाद ब्रेकअप कर बैठे थे ये कपल्स, एक दूसरे की शक्ल से हो चुकी है नफरत

दिव्या अग्रवाल के साथ शादी करने को लेकर बात करते हुए वरुण सूद ने कहा, 'दिव्या और मैं अभी काफी यंग हैं। शादी एक ऐसी चीज है, जो फ्यूचर में जरूर होगी। मुझे यह अच्छा नहीं लगता है कि हर बार लोग मुझे यही सवाल करते हैं कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। हमें अपनी लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है। अभी हम दोनों अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं और हम अपने करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं। जब भी हम दोनों की शादी होगी सभी को पता चल ही जाएगा। अभी, हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, हम साथ रहकर काम कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं।'

वरुण सूद ने दिव्या अग्रवाल से शादी करने की जगह अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। इस समय वरुण अपने करियर को बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान वरुण सूद ने शो के होस्ट रोहित शेट्टी की खूब तारीफ की। वरुण ने यह भी कहा कि एक सफल इंसान होने के बाद भी वो काफी विनम्रता से पेश आते हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में अपने पैर ज़माने के लिए खूब मेहनत की है। जब भी मैं कोई स्टंट देखता हूं, तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं चिंता मत करो तुम इसे कर लोगे।