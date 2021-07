Tiger Shroff और Disha Patani के रिश्ते पर बोली बहन कृष्णा श्रॉफ, कहा, ‘आखिरकार उसकी जिंदगी में...’

Krishna Shroff on her brother Tiger Shroff and Disha Patani’s relationship: बॉलीवुड फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और दिशा पाटनी (Disha Patani) के अफेयर की अटकलें लंबे वक्त से मीडिया में है। फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी ने कभी इन रिपोर्ट्स पर चुप्पी नहीं तोड़ी। लेकिन फिर भी इनका रिश्ते पर हर किसी की नजर रहती है। ऐसे में क्या ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हैं या नहीं, इसे लेकर कयास लगते रहते हैं। लोगों के इन सवालों की परवाह किए बगैर फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस दिशा पाटनी एक साथ घूमते-फिरते और छुट्टियां बिताते दिख जाते हैं। अब आखिर इनका ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ से जुड़े सवाल पर टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) ने खुलकर बात की है। Also Read - Tiger Shroff और Disha Patani के रिश्ते पर पिता Jackie Shroff ने लगाई मुहर, इशारों-इशारों में पक्की कर दी रिलेशनशिप!

टाइम्स नाउ डिजिटल को दिए एक इंटरव्यू में कृष्णा श्रॉफ ने कहा कि वो खुश हैं कि आखिरकार उनके भाई को कोई मिल गया है जिसके साथ वो खुश है। उन्होंने कहा, ‘हम जब भी मिलते हैं खूब मस्ती करते हैं। खूब जोक करते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा भाई खुश है। आखिरकार उसकी जिंदगी में कोई है जिसे वो दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड या फिर वो अपने रिश्ते को जो भी नाम देना चाहे, वो उसके साथ है। हम एक साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। अच्छा वक्त बिताते हैं। उस वक्त कोई भी डल मूमेंट या खराब पल नहीं होता। मैं तब तक बहुत खुश हूं जब तक मेरा भाई खुश है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं।’

कृष्णा श्रॉफ से पहले पिता जैकी श्रॉफ ने भी दिया था बयान

कृष्णा श्रॉफ से पहले पिता जैकी श्रॉफ ने भी दिया था बयान

टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के रिश्ते पर खुद फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ भी अपनी बात रख चुके हैं। जैकी श्रॉफ ने अपने बेटे टाइगर श्रॉफ की रयूमर्ड गर्लफ्रेंड के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा था कि वो खुश हैं कि उनके बेटे को आखिरकार कोई मिला है। जिसके साथ वो वक्त बिताना पसंद करते हैं। क्योंकि उनकी कई बातेें मिलती हैं। दोनों के शौक और पैशन भी एक जैसा है। जैकी श्रॉफ ने कहा कि इसलिए उन्हें उनकी कंपनी एन्जॉय करने दे।

इन फिल्मों में बिजी हैं टाइगर श्रॉफ

इन फिल्मों में बिजी हैं टाइगर श्रॉफ

फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ फिल्म हीरोपंती 2 को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में वो एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ नजर आने वाले हैं। इसके अलावा एक्टर बागी फ्रेंचाइजी और गणपत जैकी एक्शन फिल्मों को लेकर भी बिजी है। तो वहीं, एक्ट्रेस दिशा पाटनी हाल ही में सलमाना खान स्टारर फिल्म राधे में नजर आई थीं। इस फिल्म में उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ भी काम किया था। अब दिशा पाटनी अपनी अगली फिल्म एकता कपूर की बायोपिक को लेकर मसरूफ हैं।