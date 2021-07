Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3 Exclusive: Shaheer Sheikh संग अनबन की अफवाहों पर Erica Fernandes ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

Erica Fernandes Blast on Rumours of 'disagreements' with Shaheer Sheikh: टीवी इंडस्ट्री के पसंदीदा सीरियल 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' (Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3) का तीसरा सीन ऑन एयर हो चुका है। इस नए सीजन को दर्शकों की ओर से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शो में एरिका फर्नांडिस (Erica Fernandes) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) एक बार फिर देव और सोनाक्षी के किरदार में वापसी कर चुके हैं। हाल ही में बॉलीवुडलाइफ से बात करते हुए एरिका फर्नांडिस ने शाहीर शेख संग शो के लिए असहमति जताने पर रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने कहा कि हमारा बॉन्ड और भी गहरा हुआ है। Also Read - AWKWARD photos of the week: शादी होते ही मीडिया ने पकड़ी Rahul Vaidya की चोरी, शक्तिमान बने Kartik Aaryan

एरिका फर्नांडिस से पूछा गया कि सिलीगुड़ी में सेट पर शाहीर शेख और टीम के साथ आपकी कुछ अनबन हुई थी। इस बारे में बात करते हुए एरिका फर्नांडिस ने कहा, 'पूरी कास्ट और क्रू ने ईमानदारी से सिलीगुड़ी में एक धमाकेदार शूटिंग की और 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' के लिए इतने लंबे समय के बाद फिर से जुड़ना काफी शानदार था। सच पूछों, तो इसने हमारे बॉन्ड को और भी मजबूत बना दिया। हम सभी के लिए काफी मजेदार और प्यारा आउटडोर शूट साबित हुआ!'

एरिका फर्नांडिस ने बताया कि ये सीजन बाकि दोनों से काफी अलग होने वाला है। एक्ट्रेस ने कहा, 'इस सीजन की स्टोरी एकदम अलग है। शो में अपनी देव और सोनाक्षी के बीच एक अलग तरह का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। शो में देव और सोनाक्षी की लाइफ के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया जाएगा। इस बारे में मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर सकती हूं। शो देखते हुए आपको धीरे-धीरे चीजों का पता चलेगा।' एरिका फर्नांडिस ने शाहीर शेख और सुप्रिया के साथ दोबारा काम करने कहा, 'यह सच में अच्छी बात है कि मैं दोनों के साथ एक बार फिर काम कर रही हूं।' Also Read - Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3 के सेट पर टैंट्रम दिखाती हैं Erica Fernandes, मेकर्स हुए परेशान