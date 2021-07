Pratigya 2: निर्माता Rajan Shahi ने रातों-रात Supriya Kumari को किया शो से बाहर, एक्ट्रेस बोली, 'मेरा ट्रैक बुरी तरह...'

Mann Ki Awaaz Pratigya 2 Supriya Kumari upset as producer Rajan Shahi finish her track soon: टीवी सीरियल अदाकारा सुप्रिया कुमारी (Supriya Kumari) ने टीवी शो मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 (Mann Ki Awaaz Pratigya 2) के साथ 2 सालों बाद टीवी की दुनिया में वापसी की थी। राजन शाही के प्रोडक्शन के तले बनने वाले इस टीवी सीरियल को लेकर एक्ट्रेस बेहद एक्साइटेड थी। मगर फिर जल्दी ही एक्ट्रेस की इस टीवी शो से छुट्टी हो गई और उनका ट्रैक बुरी तरह से खत्म कर दिया गया। इससे सुप्रिया कुमारी को बेहद झटका लगा। अदाकारा ने इस बारे में हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके ट्रैक को रातों-रात बुरी तरह से खत्म कर दिया। जिससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। Also Read - Indian Idol 12: Manzilon Ka Junoon गाने पर #AruDeep ने किया जमकर डांस, Mohd Danish-Shanmukhapriya के भी थिरके कदम

एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘मैंने 15 मार्च को शो की शूटिंग शुरू कर दी थी। हालांकि 4 दिन की शूटिंग के बाद फिर बस मुझे बुलाया ही नहीं गया। फिर मैंने इंतजार किया लेकिन अप्रैल में जब मैंने क्रिएटिव टीम से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरा शो ले सकती हूं। ये बेहद खराब था। मेरा ट्रैक बहुत बुरी तरह से खत्म कर दिया गया था।’ इस टीवी शो में सुप्रिया कुमारी चेतन हंसराज के भाई की पत्नी के किरदार में नजर आ रही थी।

उन्होंने कहा, ‘ये मेरे लिए बड़ा मौका था। निर्माता राजन शाही (Rajan Shahi) के साथ काम करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे शो कुछ ही दिनों बाद छोड़ना पड़ा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ये स्थिति किसी के भी हाथ में नहीं है।’ Also Read - Mimi Leaked Online: रिलीज से 4 दिन पहले ही ऑनलाइन लीक हुई Kriti Sanon की फिल्म, आनन-फानन में मेकर्स ने लिया चौंकाने वाला फैसला

इस बारे में जब निर्माता राजन शाही से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘हां मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 के लिए कुछ किरदारों को हमें बीच में ही छोड़ना पड़ा था। उन्होंने इस शो को तब ज्वाइन किया जब दूसरा सीजन शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही उनका ट्रैक शेप होना शुरू हुआ वैसे ही कोरोना की दूसरी लहर आ गई और हमें मुंबई के बाहर इस शो की शूटिंग शुरू करनी पड़ी। जिसकी वजह से हम ऑरिजनल प्लान के मुताबिक कई किरदारों को आगे नहीं बढ़ा पाए। उस वक्त हमें मुश्किल फैसले लेने पड़े और कई किरदारों को बीच में ही खत्म करना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ा था। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे। वास्तव में, हमने नए परिवार के लिए एक नया सेट बनाया था, जिसे हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। हमें रातों-रात दूसरे राज्य में जाना पड़ा। सुप्रिया एक शानदार अभिनेत्री और एक अच्छी इंसान हैं। मैं निश्चित रूप से भविष्य में उनके साथ काम करना चाहूंगा।' Also Read - एक दूसरे के ‘चड्डी-बड्डी यार’ हैं ये बॉलीवुड सितारे, सालों पुराना है याराना !!