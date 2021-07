Shah Rukh Khan से भिड़ेगा 'फैमिली मैन' Manoj Bajpayee? Rajkumar Hirani की फिल्म में एंट्री की खबरों पर दिया ये जवाब?

Manoj Bajpayee to star with Shah Rukh Khan in Rajkumar Hirani's next: बॉलीवुड फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) को लेकर हाल ही में खबरें थी कि फिल्म स्टार निर्देशक राजकुमार हीरानी (Rajkumar Hirani) की अगली फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ नजर आ सकते हैं। इन रिपोर्ट्स ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। द फैमिली मैन स्टार मनोज बाजपेयी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को लेकर उनके फैंस के बीच उत्सुकता बनी रहती है। मगर अब फिल्म स्टार ने इन रिपोर्ट्स पर खुद एक बयान दिया है। जिससे फिल्म स्टार के फैंस का दिल टूटने वाला है। Also Read - Entertainment News Of The Week: Jiah Khan केस में बढ़ी Sooraj Pancholi की मुश्किल, Sunil Pal पर भड़के Manoj Bajpayee

स्पॉटबॉयई की एक रिपोर्ट की मानें तो जब खुद मनोज बाजपेयी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट की कोई भी जानकारी होने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म से जुड़े करीबी सूत्र ने भी कहा है कि अभी तक फिल्म में सिर्फ शाहरुख खान के अलावा किसी और बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। सूत्र ने कहा, 'सिर्फ शाहरुख खान, उनके अलावा कुछ भी तय नहीं हुआ है। यहां तक की फिल्म की स्क्रिप्ट भी लॉक नहीं है और कई बदलावों से गुजर रही है।'

अभी तक सामने आई जानकारी की मानें फिल्म में शाहरुख खान माइग्रेंट इंडियन का किरदार निभाने वाले हैें जो अमेरिका या कनाडा में है। फिल्म की कहानी शरणार्थियों की परेशानिया हल्के-फुल्के अंदाज में रखेगी। शुरू में कहा जा रहा था कि इस फिल्म के साथ ही निर्देशक राजकुमार हीरानी, एक्टर शाहरुक खान और काजोल की जोड़ी को दोबारा ऑन स्क्रीन लाने की तैयारी में हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या आप भी राजकुमार हीरानी और शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। Also Read - Manoj Bajpayee ने Sunil Pal को दिया मुंहतोड़ जवाब, बोले ‘बेरोजगार लोगों को ध्यान...’