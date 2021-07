Mayuri Deshmukh ने ठुकरा दिया था Imlie का ऑफर? डायरेक्टर के लाख मनाने पर साइन किया था शो Mayuri Deshmukh gave this first reaction after getting Sumbul Touqeer Khan's show Imlie's offer: इमली में पैरलर लीड रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस मयूरी देशमुख ने बॉलीवुडलाइफ को एक्सक्लूसिवली बताया है कि शुरू में वो इस शो का ऑफर ठुकराना चाहती थीं। चलिए जानते हैं कि आखिर किस वजह से उन्होंने ये शो साइन किया था?